Morbillo, quali sono i sintomi e cosa fare se si è stati contagiati

Non esistono farmaci specifici per il morbillo. Quando compaiono i sintomi si possono assumere medicinali come paracetamolo e ibuprofene per combattere la febbre o sciroppi e colliri per la tosse e la congiuntivite. Per il resto, solitamente il morbillo passa da solo dopo aver fatto il suo decorso. La malattia diventa più pericolosa nel caso in cui vengano contagiati bambini piccoli o soggetti fragili. Per questo motivo in Italia la legge 119/2017 ha introdotto per i minori tra 0 e 16 anni l'obbligo di vaccino combinato tetravalente MPRV (morbillo, parotite, rosolia, varicella) o trivalente MPR. Il vaccino è composto da due dosi: la prima che si somministra tra i 12 e i 15 mesi di età, la seconda dose tra i 5 e i 6 anni.