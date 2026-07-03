Allarme morbillo a Roma per un caso al concorso di magistratura

La comunicazione è comparsa in queste ore sul sito del ministero della Salute. Le prove si sono tenute a Roma dal 22 al 26 giugno. Dopo la conferma della positività al virus il dicastero ha inviato una comunicazione al ministero della Giustizia, con un'informativa per i candidati ascolta articolo

Il ministero della Salute informa che è stato confermato un caso di morbillo in un candidato al concorso per magistratura ordinaria, che si è svolto presso la Fiera di Roma fra il 22 e il 26 giugno scorsi. Il candidato è stato presente alle prove dal 23 al 25 giugno.

Caso di morbillo al concorso pubblico Il ministero ha inviato una comunicazione al ministero della Giustizia, con un'informativa per i candidati, nella quale, fra l'altro, tutti coloro che hanno partecipato al concorso sono invitati a prestare particolare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre elevata, tosse, rinite, congiuntivite, rash cutaneo. Approfondimento Morbillo, focolaio in Messico: 17mila contagi e 40 morti

Un'informativa è stata inviata anche alle Regioni In caso di insorgenza di sintomi, è fondamentale contattare tempestivamente il proprio medico curante e la propria ASL di riferimento segnalando la possibile esposizione. È importante utilizzare dispositivi di protezione individuale in caso di necessità di accesso in ambulatori e Pronto soccorso. Approfondimento Vaccini, calano le adesioni in Europa e tornano morbillo e pertosse