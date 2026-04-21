Vaccini, calano le adesioni in Europa e tornano morbillo e pertosse

Le istituzioni europee richiamano l'importanza delle vaccinazioni, che in 50 anni hanno salvato 154 milioni di vite, ma mostrano segnali di arretramento. Esperti e pediatri chiedono più investimenti e protezione lungo tutto l'arco della vita ascolta articolo

Le vaccinazioni hanno trasformato la storia della salute, ma i risultati raggiunti restano fragili e rischiano di indebolirsi se cala l'attenzione. È il monito lanciato dalla Commissione europea, dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Oms e dall'Ufficio regionale per l'Europa e l'Asia dell'Unicef in occasione della Settimana europea dell'immunizzazione, dal 19 al 25 aprile.

I numeri globali ed europei In cinquant'anni, le vaccinazioni hanno salvato 154 milioni di vite nel mondo. In Europa i progressi sono altrattanto significativi: la Regione europea dell'Oms "è rimasta indenne dalla poliomielite endemica dal 2002", dal "2000 al 2024, i casi di rosolia sono diminuiti di oltre il 99%, quelli di difterite del 90% e quelli di parotite del 95%", ricordano le tre istituzioni europee. Ma il calo delle coperture vaccinali sta invertendo la tendenza: nel 2024 sono stati registrati 298 mila casi di pertosse e oltre 127 mila di morbillo, il dato più alto degli ultimi 27 anni.

La situazione in Italia "Anche da noi ci sono malattie infettive come la polio, la difterite o la stessa rosolia di cui oggi non si registrano casi grazie alla copertura vaccinale che, però, deve essere mantenuta per non perdere i risultati ottenuti", ha affermato Anna Teresa Palamara a capo del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. "Per altre patologie, però, la situazione appare più complessa", aggiunge. "Il morbillo, ad esempio, è ancora ben presente e circolante nel nostro paese, con 529 casi registrati nel 2025. Fra gli esempi meno virtuosi potremmo citare anche l'Hpv". Potrebbe interessarti Vaccini: dai richiami Covid a tifo e polio, le indicazioni dell’Oms

Hpv: un obiettivo ambizioso L'Hpv, o Papillomavirus umano, l'agente responsabile di diversi tumori come quello del collo dell'utero, rappresenta uno dei campi in cui la vaccinazione può avere l'impatto più trasformativo. "L'eliminazione del cancro cervicale nell'Ue e nello Spazio economico europeo sta diventando un obiettivo raggiungibile, grazie ai programmi di vaccinazione contro l'Hpv", ha dichiarato il responsabile dell'Unità Malattie a Trasmissione Diretta e Malattie Prevenibili con Vaccino dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), Bruno Ciancio.

Coperture vaccinali nell'Ue Secondo un rapporto diffuso dall'agenzia europea, tutti i Paesi dell'Ue e dello Spazio economico europeo raccomandano la vaccinazione anti Hpv per ragazze e ragazzi adolescenti. Le coperture però variano molto: Islanda, Portogallo e Norvegia superano il 90%, mentre Bulgaria, Romania e Slovacchia restano lontane dagli standard minimi. L'Italia si colloca a metà, con tassi poco sopra il 50% per le ragazze e circa il 45% per i maschi.