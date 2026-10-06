Un approfondito lavoro di ricerca internazionale ha segnalato un aumento sempre più rapido di alcuni casi di cancro tra le persone più giovani. In particolare, un team di esperti del World Cancer Research Fund , analizzando una serie di dati provenienti da Regno Unito, Stati Uniti e Paesi Bassi, ha riscontrato "aumenti significativi" nei casi a insorgenza precoce di sette tipi di tumore, lanciando un allarme e segnalando preoccupazioni riguardo alle scelte legate allo stile di vita di questa fetta di popolazione.

Le evidenze scientifiche

Nel resoconto che descrive lo studio, gli scienziati hanno segnalato che se da un lato resta vero che "la maggior parte dei tumori colpisce persone di età superiore ai 50 anni", negli ultimi anni i ricercatori di tutto il mondo hanno segnalato un cambiamento "con un numero crescente di diagnosi di tumore in persone di età inferiore ai 50 anni". Si tratta dei tumori definiti, più comunemente, ad "insorgenza precoce". Questo però, hanno sottolineato gli esperti, "non significa che il cancro sia diventato improvvisamente comune tra i giovani". Infatti, l'età anagrafica resta, nel complesso, il principale fattore di rischio per il cancro. Tanto che l'età media alla diagnosi, che può variare da Paese a Paese, in quelli maggiormente sviluppati è superiore ai 60 anni. Allo stesso tempo, però, le evidenze scientifiche suggeriscono che si stanno diagnosticando sempre più nuovi casi tra gli under 50 "per diversi tumori sito-specifici". Inoltre, i tassi di incidenza in questa fascia d'età risultano oggi "più elevati rispetto a quelli registrati nella stessa fascia d'età nei decenni passati". Di fatto, hanno ammesso gli scienziati, "stiamo assistendo ad un aumento dell'incidenza di alcuni tipi di tumore tra le persone più giovani".

I casi in Usa, Uk e Paesi Bassi

Per entrare nel merito e cercare di capire più da vicino le ragioni di questa tendenza, lo stesso World Cancer Research Fund International ha analizzato la variazione del numero assoluto di casi per 12 tumori sito-specifici tra il 2000 e il 2023 in Paesi quali Stati Uniti e Paesi Bassi, e tra il 2021 e il 2023 in Inghilterra, nella popolazione di età inferiore ai 50 anni. Per ogni Paese, sono stati poi analizzati i tassi di incidenza relativi al primo e all'ultimo anno considerato (2000 e 2023 per USA e Paesi Bassi, 2001 e 2023 per l'Inghilterra) per ogni tumore sito-specifico. Infine, sono state prese in considerazione "le evidenze scientifiche pubblicate in merito ai possibili fattori alla base delle variazioni nel numero di casi di cancro registrate negli ultimi decenni".