I farmaci anti-obesità possono ridurre rischio cancro? Cosa sappiamo

I farmaci della classe GLP-1, utilizzati contro diabete e obesità , potrebbero in futuro rivelarsi utili anche nella prevenzione di alcune forme di tumore. È quanto emerso da alcuni studi osservazionali presentati negli ultimi mesi, che hanno evidenziato possibili associazioni tra l'assunzione di questi medicinali e una riduzione del rischio di sviluppare determinate neoplasie. Si tratta però di risultati preliminari che devono essere interpretati con cautela. La ricerca si trova ancora in una fase esplorativa e, per capire se questi segnali potranno tradursi in una reale strategia di prevenzione oncologica, saranno necessari anni di osservazioni e sperimentazioni cliniche. Gli esperti ricordano inoltre che i GLP-1, anche per gli impieghi attualmente autorizzati contro diabete e obesità, presentano controindicazioni ed effetti collaterali che non devono essere sottovalutati.

Cosa sono i farmaci GLP-1 e come agiscono



Tra i principi attivi più noti di questa categoria di farmaci ci sono semaglutide, liraglutide e tirzepatide. Sviluppati inizialmente per il trattamento del diabete di tipo 2, oggi sono impiegati anche contro l’obesità in pazienti non diabetici. Come spiega Airc, agiscono imitando l’azione di un ormone intestinale che segnala al cervello il senso di sazietà e rallenta lo svuotamento gastrico. Oltre agli effetti sul peso corporeo, questi medicinali sono studiati anche per il loro possibile impatto su meccanismi biologici, come la regolazione glicemica e la riduzione dell’infiammazione cronica. Da qui nasce l’interesse per il loro possibile ruolo anche in ambito oncologico.

Tumori associati all'obesità: i segnali emersi dagli studi



Una ricerca osservazionale pubblicata sulla rivista Nature Cancer ha evidenziato una possibile associazione tra l'uso dei farmaci GLP-1 e una riduzione del rischio di alcuni tumori che possono avere una correlazione con l'obesità. I risultati preliminari hanno riguardato in particolare alcune neoplasie dell'apparato gastrointestinale e tumori ginecologici. L'ipotesi avanzata dai ricercatori è che la perdita di peso, insieme al miglior controllo della glicemia e alla riduzione dell'infiammazione sistemica, possa contribuire a limitare alcuni dei meccanismi biologici coinvolti nello sviluppo delle neoplasie. Altri studi osservazionali hanno indicato segnali simili. Uno ha riscontrato un miglioramento del tasso di sopravvivenza nelle persone con tumore del colon, mentre un’altra analisi ha rilevato, nei pazienti oncologici che assumevano agonisti del GLP-1, un minor rischio di progressione della malattia verso stadi più aggressivi o metastatici. Si tratta però di dati da interpretare con cautela. Gli studi osservazionali possono mostrare un’associazione, ma non dimostrano da soli un rapporto di causa-effetto.



Lo studio sul tumore al seno



Tra i risultati che hanno attirato maggiore attenzione c’è anche uno studio presentato il 2 giugno durante il congresso della Società americana di oncologia (Asco). La ricerca, illustrata dalla radiologa Elizabeth McDonald del Penn Medicine's Abramson Cancer Center e pubblicata su JCO Oncology Practice, ha coinvolto oltre 111mila donne di età compresa tra 45 e 80 anni. L'analisi retrospettiva ha rilevato che le donne che avevano assunto farmaci GLP-1 presentavano una probabilità inferiore del 30% di sviluppare un tumore al seno rispetto a quelle che non li utilizzavano. Anche in questo caso, gli autori ipotizzano che il possibile effetto protettivo possa essere legato alla riduzione dell'obesità e dell'infiammazione sistemica. Si tratta però di dati preliminari che richiedono ulteriori conferme.



Perché serve cautela



Nonostante l'interesse crescente, gli esperti invitano a non considerare questi farmaci come strumenti di prevenzione oncologica. I risultati emersi finora aprono infatti ipotesi interessanti sul possibile ruolo dei GLP-1 anche in ambito oncologico, ma non sono sufficienti per cambiare la pratica clinica. Per farlo sarà necessario verificare questi segnali con studi clinici randomizzati, cioè ricerche progettate per valutare in modo solido se un farmaco produca un determinato effetto. Come detto, il punto centrale è che gran parte dei dati disponibili deriva da studi osservazionali. Queste ricerche possono indicare un’associazione tra l’uso di un farmaco e una riduzione del rischio di malattia, ma non dimostrano da sole un rapporto di causa-effetto. C’è poi un altro aspetto da considerare: le persone coinvolte in questi studi assumevano i GLP-1 per indicazioni già autorizzate, non per prevenire il cancro. Le loro condizioni metaboliche di partenza sono quindi diverse da quelle della popolazione generale. Infine, i GLP-1, come tutti i farmaci, hanno controindicazioni, possibili effetti collaterali e devono essere usati solo quando esiste una precisa indicazione clinica, sotto controllo medico. Per questo l’eventuale impiego nella prevenzione oncologica, al momento, resta un’ipotesi da verificare e non una possibilità già applicabile.