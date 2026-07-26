Health, GLP-1: l’ormone che sta cambiando la medicina

Per anni è stato associato principalmente al controllo della glicemia, oggi il GLP-1 è al centro di una rivoluzione scientifica che coinvolge obesità, diabete, cuore, reni, fegato, infiammazione e cervello. Nel corso della puntata di Health anche un altro tema sempre più attuale: gli effetti del cambiamento climatico e del caldo estremo sulla salute degli occhi

Quando si sente parlare di GLP-1, l’associazione più immediata è con i farmaci utilizzati per il trattamento dell’obesità e del diabete. Ma prima ancora dei farmaci esiste un ormone naturale, il Glucagon-Like Peptide-1, prodotto dall’intestino dopo i pasti e coinvolto in alcuni dei meccanismi più importanti che regolano il metabolismo. Negli ultimi anni la ricerca ha ampliato in modo significativo le conoscenze sul suo ruolo biologico. Se inizialmente l’attenzione era concentrata soprattutto sulla glicemia e sul controllo dell’appetito, oggi il GLP-1 viene studiato per i suoi effetti su numerosi organi e apparati. Le evidenze scientifiche più recenti hanno infatti evidenziato benefici cardiovascolari e renali e suggerito possibili effetti protettivi legati ai processi infiammatori e ad alcune funzioni neurologiche.

Ad approfondire il tema nel corso della puntata è stato Paolo Fiorina, Professore di Endocrinologia all’Università degli Studi di Milano, che ha spiegato come il GLP-1 rappresenti oggi uno degli ambiti più promettenti della medicina metabolica.

Dall’intestino agli altri organi: come agisce il GLP-1

Il GLP-1 viene rilasciato dall’intestino in risposta all’assunzione di cibo. Tra le sue funzioni principali vi sono la stimolazione della secrezione di insulina, la riduzione della produzione di glucagone e il rallentamento dello svuotamento gastrico, meccanismi che favoriscono il controllo della glicemia e aumentano il senso di sazietà.

La scoperta di recettori per il GLP-1 in diversi tessuti dell’organismo ha contribuito a spiegare perché i suoi effetti sembrino estendersi ben oltre il metabolismo. Oggi il mondo scientifico guarda a questo ormone come a un potenziale protagonista di una visione più ampia della salute, nella quale obesità e diabete vengono considerate condizioni strettamente collegate alla salute cardiovascolare, renale e metabolica generale.

Nel corso dell’approfondimento è stato inoltre evidenziato come il GLP-1 sia diventato un simbolo di un nuovo approccio alla medicina: non più focalizzato soltanto sul trattamento di una singola malattia, ma orientato alla protezione integrata di più organi e sistemi.

Obesità e infiammazione

L’obesità viene oggi riconosciuta come una malattia cronica complessa, associata a uno stato infiammatorio persistente e a un aumentato rischio di diabete, patologie cardiovascolari, malattia renale cronica e steatosi epatica. In questo contesto il GLP-1 rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui la ricerca sta cercando di comprendere meglio il legame tra metabolismo, infiammazione e salute degli organi. Diversi studi hanno infatti osservato effetti favorevoli che sembrano andare oltre il semplice controllo del peso corporeo, aprendo nuove prospettive di ricerca e cura.