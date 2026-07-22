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Val di Susa, nuovo modello di “ambulatorio leggero” a Chiomonte

Salute e Benessere

Inaugurato lo scorso 8 giugno, è il primo esempio in Italia di sanità territoriale innovativa nata dalla sinergia tra un'amministrazione locale e un operatore privato specializzato. Un modello che dimostra come tecnologia, competenza e visione strategica possano trasformarsi in servizi concreti per le comunità più fragili, e che si candida a diventare riferimento replicabile per i piccoli comuni italiani

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Si trova al terzo piano del palazzo comunale di Chiomonte. Un ambulatorio leggero di telemedicina, inaugurato lo scorso 8 giugno, che rappresenta un modello sperimentale inedito in Italia: una collaborazione strutturata tra pubblico e privato che porta tecnologie medicali certificate e strumenti avanzati di telemedicina direttamente nei piccoli comuni montani dove l’accesso alla sanità è storicamente più difficile. Il servizio è rivolto a tutti i residenti del Comune di Chiomonte e viene erogato due giorni alla settimana nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

Diagnostica avanzata e specialistica

In Italia, oltre cinquemila comuni montani affrontano quotidianamente questo problema: garantire in modo semplice e inclusivo ai propri residenti un accesso di qualità ai servizi sanitari. Per molti cittadini, in particolare per la popolazione anziana, raggiungere ambulatori, effettuare visite di controllo o sottoporsi a esami diagnostici significa affrontare spostamenti onerosi, sia in termini logistici che economici. È in questo contesto che Allianz Value ha sviluppato, in partnership con il Comune di Chiomonte in Val di Susa, una soluzione concreta e replicabile: un ambulatorio leggero che porta la diagnostica avanzata e la specialistica a distanza direttamente sul territorio, senza sostituire il servizio sanitario pubblico, ma affiancandolo e integrandolo in modo efficace.

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Modello innovativo 

“Si tratta di un progetto che intendiamo monitorare e sviluppare con rigore – ha commentato Fiammetta Fabris, amministratore delegato di Allianz Value - affinché i risultati contribuiscano alla diffusione di modelli innovativi che possano essere replicati in altre comunità, secondo il modello proposto da Allianz Value. Noi riteniamo che siano i servizi a dover essere avvicinati ai cittadini, là dove sono più necessari, ed oggi la tecnologia, usata con intelligenza ed etica, è il tassello che può garantire la scalabilità”. Roberto Garbati, sindaco di Chiomonte, ha aggiunto: “Il percorso di questo progetto è stato lungo e complesso perché si tratta di un'esperienza unica nel suo genere: una collaborazione concreta tra pubblico e privato che realizza, prima in Italia, un modello sperimentale e innovativo di sanità territoriale”.

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