I risultati dello studio clinico



Il colosso farmaceutico ha annunciato in una nota che il suo farmaco sperimentale CagriSema non ha raggiunto l'endpoint primario in uno studio clinico condotto per confrontarne l’efficacia con tirzepatide, prodotto dalla concorrente Eli Lilly. Nel dettaglio, lo studio ha confrontato CagriSema alla dose fissa di 2,4/2,4 mg (cagrilintide e semaglutide) con Tirzepatide 15 mg, entrambi somministrati una volta alla settimana per via sottocutanea. Dopo 84 settimane di trattamento, i pazienti che hanno seguito la terapia in modo continuativo hanno registrato una perdita di peso media del 23% con CagriSema, rispetto al 25,5% osservato con tirzepatide. Il trial ha incluso 809 persone con obesità e una o più comorbidità. “Lo studio non ha raggiunto il suo endpoint primario, ovvero dimostrare la non inferiorità di CagriSema rispetto a Tirzepatide in termini di perdita di peso dopo 84 settimane", ha riferito l'azienda.



Titolo già sotto pressione da inizio mese



Il calo odierno si inserisce in un contesto già complesso per Novo Nordisk. A inizio mese il titolo aveva infatti iniziato a perdere terreno, dopo che il gruppo aveva segnalato una previsione di ricavi in diminuzione per il 2026, con una stima di calo compresa tra il 5% e il 13%. Solo nel giugno 2024, le azioni avevano superato la soglia delle mille corone, toccando i massimi storici. Nella nota, Novo Nordisk ha precisato che sono in corso ulteriori studi per “esplorare il pieno potenziale di perdita di peso di CagriSema” con combinazioni a dosi più elevate.