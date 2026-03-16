Meta, accordo da 27 mld con Nebius sull'Ai: a rischio 20% dipendenti

Il gruppo olandese di intelligenza artificiale Nebius ha siglato un accordo di fornitura di lungo termine con Meta, il colosso dei social network guidato da Mark Zuckerberg, che potrà arrivare fino a complessivi 27 miliardi di dollari in cinque anni. E' quanto annuncia una nota della società specializzata nell'AI cloud.

L'accordo

In particolare Nebius, società con sede ad Amsterdam, ha spiegato che metterà a disposizione 12 miliardi di dollari di capacità di calcolo a partire dall'inizio del prossimo anno, distribuita su più siti aggiungendo che Meta si è impegnata ad acquistare fino ad altri 17 miliardi di dollari di capacità nei prossimi cinque anni.

Nebius, spiega la nota, ha attualmente intenzione di vendere questa capacità ai clienti delle proprie attività cloud AI, mentre la capacità residua sarà acquistata da Meta. Nella nota, la società olandese ha precisato che la sua guidance per il 2026 resta "invariata".

A rischio 20% dipendenti

Secondo quanto riporta Reuters Meta si prepara intanto a quello che potrebbe essere uno dei suoi più grandi giri di licenziamenti. Il colosso guidato da Mark Zuckerberg starebbe pianificando un taglio di circa il 20% della propria forza lavoro globale, quasi 16mila persone. Sebbene i dettagli operativi e le tempistiche non siano ancora stati definiti, i vertici aziendali avrebbero già incaricato i dirigenti senior di elaborare strategie per una riduzione del personale.

"Si tratta di un resoconto speculativo su approcci teorici", ha dichiarato Andy Stone, portavoce di Meta, in risposta all'articolo del media. Come ricorda la stessa Reuters, l'annuncio arriva in un momento di apparente solidità finanziaria per l'azienda, che ha chiuso il 2025 con un organico di oltre 78.000 dipendenti e un fatturato annuo superiore ai 200 miliardi di dollari. All'inizio di quest'anno, Bloomberg ha riportato il taglio da parte di Meta di circa 1.000 dipendenti della divisione Reality Labs, responsabile dei progetti di realtà virtuale e del metaverso, a favore del "Tbd Lab", l'unità di ricerca focalizzata sullo sviluppo di una super intelligenza artificiale.

Un anno prima, a gennaio del 2025, la compagnia aveva licenziato circa il cinque per cento della sua forza lavoro. Nelle scorse settimane, Meta ha acquisito Manus, una startup focalizzata sullo sviluppo di algoritmi di IA per l'automazione delle attività, e Moltbook, un social network dove a postare sono solo agenti di intelligenza artificiale, senza l'intervento di operatori umani.