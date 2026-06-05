Bisognerà aspettare luglio per vedere l’accredito degli arretrati del nuovo contratto 2025-2027. Come spiegato dall’Anief, il rallentamento è dovuto ai tempi tecnici degli organi di controllo. Gli arretrati riguarderanno gli anni 2025 e 2026, fino al mese in cui verranno effettivamente erogati ascolta articolo

Per chi lavora nella scuola l’attesa si protrarrà fino a luglio per vedere l’accredito degli arretrati del nuovo contratto 2025-2027. Come riportato da orizzontescuola.it, è stata Daniela Rosano, segretaria generale dell’Anief, a chiarire quali saranno le tempistiche. Il rallentamento, come spiega il sindacato, è dovuto ai tempi tecnici degli organi di controllo. "È stato necessario verificare ogni singolo elemento dell’intesa sottoscritta", ha chiarito Rosano. Questo passaggio, obbligato, ha fatto slittare la data di pagamento, senza però intaccare il periodo coperto: gli arretrati riguarderanno gli anni 2025 e 2026, fino al mese in cui verranno effettivamente erogati.

I dubbi sul metodo di calcolo Ci sono però delle perplessità rispetto al metodo di calcolo. Anief ha invitato tutto il personale a verificare con attenzione la cifra spettante. Questo perché l’indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 2025-2027 non dovrebbe subire decurtazioni. E, invece, stando a quanto sostenuto dall’organizzazione, NoiPa avrebbe già detto, in risposta a precedenti richieste, di aver applicato trattenute sugli arretrati del contratto 2022-2024. "Per la seconda volta – avverte Rosano – il rischio è che vengano sottratti importi che per legge vanno invece riconosciuti per intero". Approfondimento Scuola, firmato nuovo contratto presidi con aumenti medi di 500 euro