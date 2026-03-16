Amplifon acquista GN Hearing per 2,3 miliardi di euro

Il perfezionamento dell'operazione, approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società, è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive, tra cui il completamento dello scorporo (carve-out) di Gn Hearing dal Gruppo Gn e il rilascio delle necessarie autorizzazioni normative ascolta articolo

Amplifon ha firmato un accordo definitivo con Gn Store Nord per l'acquisizione dell'intero business Hearing attraverso una combinazione di azioni e una componente in cassa. L'Operazione valuta Gn Hearing a circa 2,3 miliardi di euro su base cash and debt-free. Al closing, secondo i termini dell'accordo, Gn riceverà 1,69 miliardi di euro in cassa e 56 milioni di azioni Amplifon. Il perfezionamento dell'operazione, approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società, è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive, tra cui il completamento dello scorporo (carve-out) di Gn Hearing dal Gruppo Gn e il rilascio delle necessarie autorizzazioni normative.

La salute uditiva Questa operazione strategica - si legge in una nota di Amplifon - unisce due leader globali fortemente complementari per rispondere alla crescente domanda di soluzioni avanzate per la salute uditiva. Combinando le forze di Gn Hearing e Amplifon, il nuovo gruppo verticalmente integrato potrà fare leva sui punti di forza distintivi di due pionieri del settore uno specializzato in prodotti tecnologicamente all'avanguardia e l'altro in cure dell'udito di qualità ed eccellenza clinica data-driven per offrire un portafoglio completo di soluzioni senza precedenti per clienti, audioprotesisti e pazienti. L'operazione rappresenta la naturale evoluzione della partnership di lunga data tra Amplifon e Gn Hearing. Amplifon, inoltre, continuerà a preservare e valorizzare l'identità, la storia e i punti di forza di Gn Hearing, riconoscendone il valore del marchio, la cultura e le competenze distintive come fattori chiave per il successo futuro della nuova organizzazione.