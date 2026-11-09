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Longevità, il segreto dei centenari della Galizia potrebbe essere la dieta atlantica

Salute e Benessere

Introduzione

Meno conosciuta rispetto alla dieta mediterranea, la dieta atlantica sta attirando crescente attenzione per i suoi possibili benefici sulla salute cardiovascolare e sul benessere generale e, secondo alcune ricerche, anche sulla longevità. Uno studio condotto in Galizia, nel nord-ovest della Spagna, ha infatti osservato come molti centenari della regione condividano abitudini alimentari riconducibili a questo modello, basato su pesce, verdure, legumi e prodotti freschi di stagione. Nata nelle regioni del nord della Spagna e del Portogallo, la dieta atlantica valorizza alimenti locali e poco processati, promuovendone al tempo stesso uno stile di vita legato al contatto con il territorio. 

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Quello che devi sapere

Che cos'è la dieta atlantica

La dieta atlantica è il modello alimentare tradizionale della Galizia e delle aree affacciate sull'Oceano Atlantico nella Penisola Iberica. Pu condividendo alcuni principi con la dieta mediterranea, presenta caratteristiche proprie legate alla forte presenza di pesce e frutti di mare nella cucina locale. Alla base di questo regime alimentare ci sono pesce, frutti di mare, verdura, legumi, patate e pane di segale o di mais. Include anche carni magre, come manzo e maiale allevati al pascolo, e prodotti caseari freschi come formaggio e yogurt. 

 

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Metodi di cottura

Per completare questa dieta equilibrata, si aggiungono  frutti di stagione, olio d'oliva come principale fonte di grassi e un uso moderato di sale e zucchero. Un altro elemento distintivo è l'uso di tecniche di cottura semplici, come il forno, la griglia, o la cottura lenta, che consentono di preservare il più possibile il sapore naturale degli ingredienti. 

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Gli alimenti protagonisti

La dieta atlantica privilegia ingredienti locali e minimamente lavorati. Tra i più rappresentativi figurano: pesce come sardine, sgombro, nasello e merluzzo, cucinato al vapore o alla griglia; i frutti di mare, come cozze, vongole e polpi, forniscono proteine ​​di alta qualità e minerali essenziali; patate, cotte con la buccia o al forno; legumi come lenticchie, ceci o fave, che compaiono frequentemente negli stufati; verdure come le cime di rapa, il cavolo o i peperoni e frutti locali come mele o pere; latticini, come formaggi freschi e yogurt artigianali consumati con moderazione; olio extravergine di oliva, crudo, per condire insalate e verdure cotte. 

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I benefici per il cuore

Uno dei principali punti di forza della dieta atlantica riguarda la salute del cuore, con la prevenzione delle malattie cardiovascolari e la riduzione del colesterolo LDL e della pressione sanguigna. L'elevato consumo di pesce garantisce un buon apporto di acidi grassi omega-3, associati alla riduzione del rischio cardiovascolare. Anche il consumo regolare di legumi e cereali integrali favorisce la funzionalità cardiaca, mentre la limitazione dei prodotti ultra-processati aiuta a ridurre l'infiammazione cronica.

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Il legame con la longevità

Uno studio pubblicato sulla rivista Nutrients ha analizzato le abitudini alimentari e gli stili di vita dei centenari della provincia di Ourense, in Galizia, una delle aree europee con la più alta concentrazione di persone ultracentenarie. Nella ricerca, coordinata da Pablo Garcìa e Alberto Coelho, sono stati identificati 261 ultracentenari residenti nella provincia spagnola. Di questi, 156 sono stati inclusi nell'analisi quantitativa, mentre 25 hanno partecipato a interviste approfondite. I ricercatori hanno riscontrato una forte adesione alla cosiddetta Souther European Atlantic Diet, un modello alimentare caratterizzato dal consumo regolare di pesce, legumi, ortaggi, latticini, patate e prodotti locali poco trasformati, spesso provenienti da orti familiari.

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Non solo alimentazione

Lo studio sottolinea però che la dieta è affiancata da attività fisica, produzione domestica di parte degli alimenti consumati, stile di vita semplice e poco stressante. Secondo gli autori è proprio la combinazione tra alimentazione tradizionale, abitudini quotidiane e forte integrazione nella comunità a favorire un invecchiamento sano e il raggiungimento di età avanzate.

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Effetti positivi sull'intestino

L'elevato contenuto di fibre derivanti da verdura, legumi e frutta favorisce la crescita di batteri benefici, essenziali per un sistema immunitario forte e una buona digestione. Il consumo di yogurt e altri prodotti caseari fermentati fornisce probiotici naturali, che rafforzano l'equilibrio della flora intestinale. 

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Come applicarla nella vita quotidiana

La dieta atlantica non richiede particolari rinunce. Il principio fondamentale consiste nel privilegiare alimenti freschi e poco lavorati. Tra i piatti che si ispirano a questo modello alimentare ci sono insalate calde di polpo e patate, creme di verdure con legumi o riso integrale con sgombro al forno. 

 

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