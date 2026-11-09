Longevità, il segreto dei centenari della Galizia potrebbe essere la dieta atlanticaSalute e Benessere
Introduzione
Meno conosciuta rispetto alla dieta mediterranea, la dieta atlantica sta attirando crescente attenzione per i suoi possibili benefici sulla salute cardiovascolare e sul benessere generale e, secondo alcune ricerche, anche sulla longevità. Uno studio condotto in Galizia, nel nord-ovest della Spagna, ha infatti osservato come molti centenari della regione condividano abitudini alimentari riconducibili a questo modello, basato su pesce, verdure, legumi e prodotti freschi di stagione. Nata nelle regioni del nord della Spagna e del Portogallo, la dieta atlantica valorizza alimenti locali e poco processati, promuovendone al tempo stesso uno stile di vita legato al contatto con il territorio.
Quello che devi sapere
Che cos'è la dieta atlantica
La dieta atlantica è il modello alimentare tradizionale della Galizia e delle aree affacciate sull'Oceano Atlantico nella Penisola Iberica. Pu condividendo alcuni principi con la dieta mediterranea, presenta caratteristiche proprie legate alla forte presenza di pesce e frutti di mare nella cucina locale. Alla base di questo regime alimentare ci sono pesce, frutti di mare, verdura, legumi, patate e pane di segale o di mais. Include anche carni magre, come manzo e maiale allevati al pascolo, e prodotti caseari freschi come formaggio e yogurt.
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Metodi di cottura
Per completare questa dieta equilibrata, si aggiungono frutti di stagione, olio d'oliva come principale fonte di grassi e un uso moderato di sale e zucchero. Un altro elemento distintivo è l'uso di tecniche di cottura semplici, come il forno, la griglia, o la cottura lenta, che consentono di preservare il più possibile il sapore naturale degli ingredienti.
Gli alimenti protagonisti
La dieta atlantica privilegia ingredienti locali e minimamente lavorati. Tra i più rappresentativi figurano: pesce come sardine, sgombro, nasello e merluzzo, cucinato al vapore o alla griglia; i frutti di mare, come cozze, vongole e polpi, forniscono proteine di alta qualità e minerali essenziali; patate, cotte con la buccia o al forno; legumi come lenticchie, ceci o fave, che compaiono frequentemente negli stufati; verdure come le cime di rapa, il cavolo o i peperoni e frutti locali come mele o pere; latticini, come formaggi freschi e yogurt artigianali consumati con moderazione; olio extravergine di oliva, crudo, per condire insalate e verdure cotte.
I benefici per il cuore
Uno dei principali punti di forza della dieta atlantica riguarda la salute del cuore, con la prevenzione delle malattie cardiovascolari e la riduzione del colesterolo LDL e della pressione sanguigna. L'elevato consumo di pesce garantisce un buon apporto di acidi grassi omega-3, associati alla riduzione del rischio cardiovascolare. Anche il consumo regolare di legumi e cereali integrali favorisce la funzionalità cardiaca, mentre la limitazione dei prodotti ultra-processati aiuta a ridurre l'infiammazione cronica.
Il legame con la longevità
Uno studio pubblicato sulla rivista Nutrients ha analizzato le abitudini alimentari e gli stili di vita dei centenari della provincia di Ourense, in Galizia, una delle aree europee con la più alta concentrazione di persone ultracentenarie. Nella ricerca, coordinata da Pablo Garcìa e Alberto Coelho, sono stati identificati 261 ultracentenari residenti nella provincia spagnola. Di questi, 156 sono stati inclusi nell'analisi quantitativa, mentre 25 hanno partecipato a interviste approfondite. I ricercatori hanno riscontrato una forte adesione alla cosiddetta Souther European Atlantic Diet, un modello alimentare caratterizzato dal consumo regolare di pesce, legumi, ortaggi, latticini, patate e prodotti locali poco trasformati, spesso provenienti da orti familiari.
Non solo alimentazione
Lo studio sottolinea però che la dieta è affiancata da attività fisica, produzione domestica di parte degli alimenti consumati, stile di vita semplice e poco stressante. Secondo gli autori è proprio la combinazione tra alimentazione tradizionale, abitudini quotidiane e forte integrazione nella comunità a favorire un invecchiamento sano e il raggiungimento di età avanzate.
Effetti positivi sull'intestino
L'elevato contenuto di fibre derivanti da verdura, legumi e frutta favorisce la crescita di batteri benefici, essenziali per un sistema immunitario forte e una buona digestione. Il consumo di yogurt e altri prodotti caseari fermentati fornisce probiotici naturali, che rafforzano l'equilibrio della flora intestinale.
Come applicarla nella vita quotidiana
La dieta atlantica non richiede particolari rinunce. Il principio fondamentale consiste nel privilegiare alimenti freschi e poco lavorati. Tra i piatti che si ispirano a questo modello alimentare ci sono insalate calde di polpo e patate, creme di verdure con legumi o riso integrale con sgombro al forno.
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