La dieta atlantica è il modello alimentare tradizionale della Galizia e delle aree affacciate sull'Oceano Atlantico nella Penisola Iberica. Pu condividendo alcuni principi con la dieta mediterranea, presenta caratteristiche proprie legate alla forte presenza di pesce e frutti di mare nella cucina locale. Alla base di questo regime alimentare ci sono pesce, frutti di mare, verdura, legumi, patate e pane di segale o di mais. Include anche carni magre, come manzo e maiale allevati al pascolo, e prodotti caseari freschi come formaggio e yogurt.

Leggi anche: Giornata mondiale dei vegani, quanti sono in Italia e come cambiano i consumi