Sanità, in Italia 44% dei medici over 55 e infermieri sottopagati: i dati OcseSalute e Benessere
Introduzione
Secondo quanto emerso dal rapporto Health at a Glance: Europe 2026, realizzato dall'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), nel nostro Paese ci sono molti medici, ma che hanno un’età elevata, mentre gli infermieri sono pochi e pagati circa 10 mila euro in meno all'anno rispetto ai colleghi europei. Inoltre, in circa 8 casi su 100, i cittadini italiani per curarsi devono sostenere spese "catastrofiche".
Quello che devi sapere
Il report "Health at a Glance: Europe 2026"
Lo studio, si legge nell’Abstract del documento, "esamina come i sistemi sanitari europei stiano rispondendo all'invecchiamento della popolazione, alla crescente domanda di assistenza e ai budget limitati". Inoltre, "fornisce a decisori politici, professionisti sanitari e ricercatori dati e analisi comparabili per valutare i progressi e le sfide persistenti nei vari paesi europei".
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Tanti medici, ma anziani
Il report, fra le altre cose, traccia un quadro del personale sanitario italiano: il nostro Paese è, dopo la Grecia, quello con la maggiore densità di medici: 5,8 ogni 1.000 abitanti, a fronte di una media di 4,3 nell’Unione europea. Tuttavia, i camici bianchi italiani sono tra i più anziani d'Europa: il 44% ha più di 55 anni, contro una media comunitaria del 32%.
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Pochi infermieri e sottopagati
È un numero insufficiente, invece, quello degli infermieri: sono 6,9 ogni 1.000 abitanti, rispetto a una media Ue di 8,6. E risultano bassi anche i loro stipendi: 32.100 euro all'anno contro i 42.300 della media. In proporzione, il salario di un infermiere italiano corrisponde al 90% della retribuzione media nazionale dei lavoratori, mentre negli altri Paesi europei analizzati supera in media del 20% lo stipendio medio nazionale. Un divario che spiega anche la scarsa attrattività della professione, con l'Italia che si piazza agli ultimi posti per numero di nuovi infermieri laureati: 19,5 ogni 100 mila abitanti, a fronte di una media europea di 39,1.
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Italia sotto la media Ue per la spesa sanitaria
Sul fronte finanziario, l'Italia continua a spendere meno della media Ue per la sanità. La spesa sanitaria europea - spiega il rapporto -, dopo l'eccezionale crescita legata alla pandemia, è calata nel biennio 2022-2023 per poi riprendere a salire nel 2024, registrando un incremento pro-capite del 5%. "Di conseguenza, nel 2024 la spesa sanitaria in rapporto al Pil nell'Ue è salita al 10,2%, un valore leggermente superiore a quello registrato prima della pandemia (9,8%)", si legge nel rapporto. "Le stime preliminari per il 2025 indicano un ulteriore aumento di tale rapporto, che raggiungerebbe il 10,3%". L'Italia si posizione al di sotto di questa soglia, con una spesa sanitaria pari all'8,5% del Pil, per circa tre quarti a carico del settore pubblico. Un dato che si traduce in una spesa pro-capite che nel 2024 si è attestata a 3.225 euro, contro una media Ue di 3.955, con un picco della Germania che ha speso 5.791 per cittadino.
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Per l’8,6% delle famiglie le spese sanitarie sono "catastrofiche"
Al contrario, la quota di spesa sanitaria a carico dei cittadini (out-of-pocket) è più alta in Italia rispetto alla media dell’Unione europea: rappresenta il 23% del totale contro il 16% dell'Ue. Questo dato, tuttavia, risente della diversa modalità di finanziamento dei servizi sanitari europei, in molti dei quali hanno un importante peso forme di assicurazioni volontarie o obbligatorie. Nel concreto, nel 2024 circa il 3% del reddito delle famiglie europee è stato destinato alla salute, mentre in Italia la quota è leggermente più alta: al 3,3%. Per l'8,6% delle famiglie, infine, queste uscite sono classificate come "catastrofiche", ovvero sufficientemente alte da mettere a rischio il tenore di vita del nucleo familiare.
Invecchiamento, poco personale, più rischi meno risorse
In generale, la situazione su scala europea non è delle migliori: "I sistemi sanitari europei devono far fronte a una domanda crescente di assistenza, alimentata dall'invecchiamento della popolazione, dalla persistente carenza di personale sanitario e dall'aumento dei rischi per la salute, in un contesto di risorse pubbliche sottoposte a pressioni sempre maggiori", spiega il rapporto. "Il dibattito europeo su sicurezza e competitività tende a concentrarsi innanzitutto su difesa, energia, tecnologia e competenze. Anche la salute rientra a pieno titolo in questo dibattito - viene sottolineato - le persone in buona salute possono rimanere al lavoro e prendersi cura degli altri più a lungo, mentre la malattia comporta costi per le famiglie, i datori di lavoro e i bilanci pubblici. L'innovazione in ambito sanitario aumenta la nostra competitività e apporta benefici ai pazienti. Sistemi sanitari solidi e resilienti rafforzano anche la nostra sicurezza sanitaria e la più ampia preparazione dell'Europa alle crisi".
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