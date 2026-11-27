In generale, la situazione su scala europea non è delle migliori: "I sistemi sanitari europei devono far fronte a una domanda crescente di assistenza, alimentata dall'invecchiamento della popolazione, dalla persistente carenza di personale sanitario e dall'aumento dei rischi per la salute, in un contesto di risorse pubbliche sottoposte a pressioni sempre maggiori", spiega il rapporto. "Il dibattito europeo su sicurezza e competitività tende a concentrarsi innanzitutto su difesa, energia, tecnologia e competenze. Anche la salute rientra a pieno titolo in questo dibattito - viene sottolineato - le persone in buona salute possono rimanere al lavoro e prendersi cura degli altri più a lungo, mentre la malattia comporta costi per le famiglie, i datori di lavoro e i bilanci pubblici. L'innovazione in ambito sanitario aumenta la nostra competitività e apporta benefici ai pazienti. Sistemi sanitari solidi e resilienti rafforzano anche la nostra sicurezza sanitaria e la più ampia preparazione dell'Europa alle crisi".

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