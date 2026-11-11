Secondo gli ultimi dati Agenas, nel 2025 sono stati oltre 670mila i ricoveri fuori regione, per un valore di 2,95 miliardi di euro. Considerando anche visite ed esami, la mobilità sanitaria raggiunge i 3,62 miliardi. Lombardia ed Emilia-Romagna si confermano le regioni più attrattive, mentre Campania e Calabria registrano i maggiori saldi negativi

Nel 2025 i ricoveri fuori regione a carico dei servizi sanitari regionali sono stati 670.519, circa 5.360 in meno rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della mobilità sanitaria interregionale pubblicato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il valore economico dei ricoveri è rimasto intorno ai 2,95 miliardi di euro, mentre quello delle prestazioni ambulatoriali, tra visite ed esami diagnostici, è salito a 665,4 milioni. Complessivamente, i due comparti valgono 3,62 miliardi di euro. La quota dei ricoveri effettuati fuori dalla regione di residenza è scesa dall'8,72% all'8,66%, confermando tuttavia le differenze territoriali nell' accesso alle cure .

Lombardia ed Emilia-Romagna le regioni più attrattive

La Lombardia e l'Emilia-Romagna si confermano tra le principali destinazioni dei pazienti che scelgono di curarsi fuori dalla propria regione. Nel 2025 la Lombardia ha accolto quasi 117mila ricoveri programmati di non residenti, mentre l'Emilia-Romagna ne ha registrati circa 102mila. Quest'ultima presenta il saldo economico ospedaliero più elevato, pari a 413 milioni di euro, contro i 382 milioni della Lombardia.

Considerando anche la specialistica ambulatoriale, è però la Lombardia a occupare il primo posto, con un saldo positivo complessivo di 486 milioni di euro, seguita dall'Emilia-Romagna con 423 milioni e dal Veneto con 166 milioni. Gli indici di fuga programmata sono inferiori alla media nazionale del 10,97%: 6,61% in Lombardia e 8,68% in Emilia-Romagna.

Campania e Calabria, i maggiori saldi negativi

Nel Mezzogiorno, la Campania registra il maggior numero di ricoveri programmati in uscita, oltre 55mila, e il saldo economico complessivo più negativo, vicino ai 250 milioni di euro. Segue la Calabria, con un passivo di 237 milioni e un indice di fuga programmata del 23,13%, più del doppio rispetto al 10,87% della Campania. Per saldo negativo seguono Sicilia e Puglia.

Particolarmente elevata anche la quota di pazienti che si spostano dalla Basilicata, dove l'indice di fuga raggiunge il 32,64%, e dal Molise, con il 38,40%. Quest'ultimo presenta tuttavia un saldo economico positivo di 42 milioni di euro, grazie al valore delle prestazioni erogate ai pazienti provenienti da altre regioni.

Dal Lazio all'Abruzzo, la situazione nelle altre regioni

Le differenze territoriali non riguardano soltanto il divario tra Nord e Sud. La Liguria, ad esempio, presenta un indice di fuga programmata del 16,13% e un saldo economico negativo di quasi 82 milioni di euro. Al Centro, la Toscana registra un attivo sia nei ricoveri sia nella specialistica ambulatoriale, mentre Marche e Umbria risultano in passivo in entrambi i comparti.

Nel Lazio, invece, il saldo negativo dei ricoveri viene compensato da un attivo di 21 milioni di euro nella specialistica. I ricoveri programmati in entrata, 40.770, superano di poco quelli in uscita, 39.449, ma il loro valore economico è inferiore di circa 30 milioni.

In Abruzzo il saldo ospedaliero è peggiorato da -51,1 a -61,4 milioni di euro in un anno. Le principali destinazioni dei pazienti abruzzesi, per valore dei ricoveri programmati, sono Marche, Emilia-Romagna e Lazio.

Oltre la metà dei ricoveri programmati avviene nelle regioni confinanti

Dei 670.519 ricoveri fuori regione, 541.159 sono programmati, mentre gli altri riguardano situazioni di urgenza o persone curate nella regione in cui sono domiciliate, diversa da quella di residenza. Il 56,9% dei ricoveri programmati avviene in una regione confinante. Tuttavia, considerando i tempi di percorrenza, il 43,5% richiede un viaggio superiore alle tre ore. Per le prestazioni ambulatoriali in uscita, questa quota arriva a una su due. La distanza rappresenta quindi un elemento importante per valutare l'accessibilità delle cure.

Le cure ad alta complessità assorbono il 55% del valore dei ricoveri programmati

I ricoveri ad alta complessità rappresentano circa un quinto di quelli programmati fuori regione, ma assorbono il 55% del loro valore economico, pari a circa 1,3 miliardi di euro. Sul totale dei ricoveri in mobilità, la loro quota è salita dal 16,5% al 17% in un anno, mentre il peso economico è passato dal 43,1% al 44,2%. Il privato accreditato eroga quasi il 77% dei ricoveri programmati fuori regione ad alta complessità.

Per gli interventi più rari o complessi, rivolgersi a centri specializzati può rappresentare una scelta appropriata. I circa 427mila ricoveri programmati delle altre categorie, tra media e bassa complessità e prestazioni a rischio di inappropriatezza, pongono invece la questione della disponibilità di alternative più vicine al luogo di residenza.

Visite ed esami, oltre 19 milioni di prestazioni fuori regione

La mobilità sanitaria riguarda anche la specialistica ambulatoriale. Nel 2025 sono state effettuate 19,15 milioni di prestazioni fuori dalla regione di residenza, per un valore complessivo di 665,4 milioni di euro, in aumento di quasi 16 milioni rispetto al 2024. Le analisi di laboratorio rappresentano quasi sette prestazioni su dieci, mentre terapie ed esami diagnostici assorbono insieme circa due terzi della spesa.

Il confronto con il 2019: meno ricoveri, ma cresce il loro valore

Rispetto al periodo precedente alla pandemia, i ricoveri fuori regione sono diminuiti del 5,3%, mentre il loro valore economico nominale è aumentato da 2,84 a 2,95 miliardi di euro. La quota sul totale dei ricoveri resta leggermente superiore a quella del 2019, passando dall'8,55% all'8,66%.

Il lieve calo registrato nell'ultimo anno non basta quindi a stabilire se sia diventato più semplice curarsi vicino a casa. Per comprendere le ragioni degli spostamenti occorre considerare anche la tipologia delle prestazioni, le distanze percorse e i tempi di attesa.