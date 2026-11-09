Manovra 2027, card sanitaria da 300 euro per gli over 75: a chi spetta e quali spese copreEconomia
Introduzione
La Legge di Bilancio per il 2027 varata dal governo Meloni, l’ultima di questa legislatura, contiene tra le varie misure anche un’importante sostegno rivolto alle fasce più anziane della popolazione. In un comunicato stampa diramato dall’esecutivo è stato riferito, infatti, che “è introdotto un buono di 300 euro per le persone con più di 75 anni e una pensione fino a 28.000 euro annui, da utilizzare per le spese sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale”
Quello che devi sapere
A chi spetta la card sanitaria
La nuova misura è stata presentata anche da Giorgia Meloni: nel corso della conferenza stampa a seguito del via libera alla Manovra la premier ha infatti sottolineato che “introduciamo con questa legge di bilancio un voucher sociale di 300 euro per gli italiani over 75 con una pensione fino a 28 mila euro all'anno: parliamo di 5,5 milioni di persone, per un costo complessivo del provvedimento di 1,6 miliardi di euro".
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I requisiti
Dunque, in breve, il contributo potrà essere erogato ai titolari di trattamenti pensionistici che hanno compiuto almeno 75 anni entro il 31 dicembre 2026. Possono quindi rientrare nella misura le persone nate entro il 31 dicembre 1951. Chi compie 75 anni durante il 2027, invece, non soddisfa il requisito previsto dall’attuale testo. Inoltre, il bonus può andare a chi non riceve una pensione di oltre 28.000 euro annui. La verifica comprende le pensioni a carico delle forme previdenziali obbligatorie, ma anche le pensioni e gli assegni sociali e le prestazioni previste per invalidi civili, ciechi e sordi. Per chi riceve più trattamenti, gli importi devono essere sommati.
I tempi di attesa
Ad oggi, 9 novembre, la Carta non risulta ancora essere disponibile. Infatti il provvedimento deve completare l'intero esame parlamentare e le modalità di utilizzo verranno definite da un successivo decreto attuativo. Di fatto, dunque, per avere questo bonus serve aspettare ancora un po'.
Per quali spese può essere usata
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha anche spiegato quali tipi di spese mediche sono coperte da questa nuova misura: "Il budget può essere utilizzato per spese sanitarie che non sono coperte dal servizio sanitario nazionale per la spesa farmaceutica e per le visite specialistiche. Quindi è un aiuto concreto, e un modo per dire a milioni di anziani che non sono soli".
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Il denaro in più per la Sanità
Le misure per la Sanità, comunque, non si fermano alla card per gli over 75: nel comunicato del governo sulla Manovra per il 2027 si legge ancora che “le risorse del Fondo sanitario nazionale aumentano di 3,4 miliardi di euro e raggiungono i 146,3 miliardi nel 2027”. La premier Meloni in conferenza stampa ha spiegato che “tra i 3,4 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale e 1,6 miliardi del voucher" per gli over 75, "parliamo di 5 miliardi di euro per la sanità”.
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Per cosa saranno usate le risorse
Il comunicato del governo spiega ancora che le risorse aggiuntive per il comparto “saranno destinate all'elevazione dei tetti del payback, prevedendo, per quello farmaceutico, anche uno specifico contributo di riduzione dello stesso per le imprese che investono nel nostro Paese e l'aggiornamento delle tariffe ospedaliere per acuti, il finanziamento degli interventi per Alzheimer e demenze, e il rafforzamento dell'indennità di pronto soccorso”.
Come richiedere la Card
Il disegno di legge prevede che le risorse vengano trasferite all‘Inps ma, sempre ad oggi, non sono ancora state definite le modalità per ricevere il contributo. INon è ancora certo se la Card verrà assegnata automaticamente agli aventi diritto oppure se sarà necessario presentare una domanda. Il decreto attuativo dovrà stabilire anche quali farmacie, esercizi commerciali, strutture sanitarie e professionisti potranno accettarla.
Le risorse per gli stipendi dei medici del PS
"Anche questa Legge di bilancio, come tutte le precedenti, stanzia risorse importanti per l'aumento della dotazione del Fondo sanitario nazionale”, ha rivendicato la premier Meloni durante la conferenza stampa. “Una quota di questo aumento viene vincolato al rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso, che sono la prima linea e il luogo dove i cittadini misurano ogni giorno la risposta della sanità pubblica".
La soddisfazione del ministro Schillaci
Soddisfazione per le risorse destinate al comparto è stata espressa dal ministro della Salute, Orazio Schillaci: “Anche con questa legge di bilancio confermiamo l'impegno del governo per la sanità e per i più fragili. In questi quattro anni abbiamo rimesso la sanità al centro dell'agenda politica italiana e abbiamo lavorato per dare risposte ai cittadini. Dalla manovra arriva una conferma di questo percorso”.
Chi è soddisfatto dalla Manovra
Miste sono state le prime reazioni dei professionisti del settore alle misure introdotte con la Legge di Bilancio. L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani ha accolto con favore le misure per la sanità previste nella Manovra, soprattutto per "il considerevole impegno di risorse destinate al Fondo Sanitario Nazionale e l'introduzione della nuova card sanitaria pensata specificamente per i cittadini over-75 con un reddito pensionistico non superiore a 28.000 euro".
Chi non è soddisfatto dalla Manovra
Opposta l’opinione del sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed, secondo cui per la sanità sono arrivati "più soldi solo sulla carta" e che non c'è "nessun investimento per farla funzionare meglio". "Mancano risorse per assumere personale negli ospedali e nelle nuove strutture di comunità, per valorizzare adeguatamente i professionisti sanitari e per ampliare l'offerta di prestazioni, condizione indispensabile per ridurre le liste d'attesa", si afferma in una nota.
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