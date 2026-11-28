Introduzione
Un approfondimento realizzato dall'Ufficio studi della Cgia ha analizzato le caratteristiche dei lavoratori autonomi che nel nostro Paese beneficiano della cosiddetta flat tax: un’aliquota piatta al 15% sui redditi, con un tetto di ricavi che oggi arriva a 85.000 euro. Questa misura, chiamata regime forfettario, fu introdotta dal governo Renzi nel 2015 con un obiettivo preciso: aiutare quelle partite Iva con una limitata organizzazione di impresa, con pochi costi aziendali e senza alcun dipendente. Questi lavoratori, inoltre, non dispongono di ammortizzatori sociali su cui contare in caso di crisi e nemmeno di malattia, di permessi e ferie pagate, di tredicesima, di quattordicesima e di liquidazione. Istituti, questi ultimi che sono ad appannaggio solo dei lavoratori dipendenti.
Quello che devi sapere
Come funziona
Il meccanismo, spiega la Cgia, “è meno intuitivo di quanto suggerisca il nome. L’aliquota del 15% non si applica al fatturato, ma a un reddito calcolato in modo forfettario: ai ricavi si applica un coefficiente di redditività, diverso per tipo di attività, che ipotizza una quota di costi senza che il contribuente debba documentarli. Su quella base si paga un’imposta sostitutiva che prende il posto dell’Irpef e delle addizionali. Per chi avvia una nuova attività l’aliquota scende al 5% per i primi cinque anni, purché non si siano svolte attività d’impresa o professionali nei tre anni precedenti. A questo si aggiunge una forte semplificazione degli adempimenti contabili, che per un giovane professionista alle prime armi conta quanto il risparmio fiscale”.
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Il nodo della “precarietà”
Dietro il profilo del giovane laureato “c’è il fenomeno per cui molte partite Iva spesso sono in realtà lavoro subordinato mascherato, o collaborazioni con un unico committente. Per questi lavoratori il forfettario è spesso una scelta quasi obbligata, più che una strategia imprenditoriale: abbassa il prelievo fiscale in assenza, però, di tutele come ferie pagate, permessi, malattia o indennità di disoccupazione”.
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Cgia: “Chi beneficia della flat tax non è un privilegiato”
Insomma chi utilizza la flat tax è quasi sempre “un lavoratore fragile ed economicamente vulnerabile, che non può contare su alcun ammortizzatore sociale. Vive di contratti a tempo determinato, senza alcuna garanzia che il committente li rinnovi: ogni scadenza è un salto nel vuoto. Spesso, poi, viene pagato con forte ritardo rispetto ai tempi stabiliti, perché il suo potere negoziale è quasi nullo e chi lo ingaggia ne approfitta, abusando della propria posizione dominante”. Di fronte a questa asimmetria, spiega la Cgia “lo Stato può fare due cose: ignorarla o compensarla. Il regime forfettario sceglie la seconda strada. Alleggerisce gli adempimenti burocratici, che per chi lavora da solo, senza un ufficio amministrativo alle spalle e prevede un’imposizione molto bassa, che fa da contrappeso a ciò che il mercato non garantisce: stabilità, tutele, puntualità nei pagamenti. Non è dunque un regalo, ma il riequilibrio, tutto sommato modesto, di un rapporto di forza sbilanciato”.
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Il confronto tra redditi e ricavi
Con il ddl di Bilancio 2027 il governo vuole alzare la soglia dei ricavi dei forfettari da 85 a 100mila euro. Si è scatenata una dura polemica, ritenendo che a parità di reddito, coloro che potranno beneficiare della nuova disposizione (secondo i tecnici ministeriali circa 41mila persone), l’anno prossimo subiranno un prelievo fiscale tre volte inferiore a quello riservato ai lavoratori dipendenti. Ai primi un’aliquota del 15%, ai secondi del 43%. Un risultato, quest’ultimo, dice la Cgia, “che non corrisponde al vero, poiché il Reddito Annuo Lordo (RAL) di un lavoratore subordinato include la retribuzione mensile lorda, la tredicesima e l’eventuale quattordicesima, superminimo, scatti di anzianità e indennità varie, mentre quello dell’autonomo, a cui si applica l’aliquota del 15%, non è il fatturato, ma un reddito calcolato in modo forfettario applicando ai ricavi ottenuti un coefficiente di redditività che cambia a seconda dell’attività. Questa operazione crea una base imponibile nettamente inferiore alla dimensione dei ricavi. In altre parole, l’aliquota del 15 e quella del 43 per cento si applicano su basi imponibili diverse, pertanto è clamorosamente sbagliato fare un confronto tra lo stesso valore economico del RAL di un dipendente e i ricavi di un autonomo, asserendo che a parità di reddito c’è uno squilibrio fiscale a danno dei lavoratori dipendenti”.
I forfettari sono ormai 2 milioni con un reddito di 17mila euro
In Italia il popolo delle partite Iva conta quasi 4 milioni di persone. Accanto ad artigiani, commercianti, agricoltori e liberi professionisti, cresce di continuo il numero dei forfettari: titolari di partita Iva privi di una struttura aziendale organizzata, di dipendenti e con ricavi annui che nel 2026 non possono superare gli 85.000 euro. Questi ultimi ormai hanno superato in termini numerici i tradizionali lavoratori autonomi con partita Iva a cui si applica l’Irpef. Secondo i dati della Corte dei Conti, la platea dei forfettari si concentra in particolare nei servizi della sanità privata (psicologi, medici, fisioterapisti, paramedici), che rappresentano il 10,3% del totale delle libere professioni. Seguono i professionisti del settore tecnico-edilizio (ingegneri, architetti, geometri, etc.), gli studi legali e i consulenti aziendali e manageriali. Sono prevalentemente giovani e pagati relativamente poco. Il reddito medio annuo dichiarato al netto delle perdite è pari a 17.180 euro.
Redditi top a Bolzano e Trento
La regione che conta il più alto numero di contribuenti forfettari è la Lombardia con circa 356.500 partite Iva. Seguono il Lazio con poco più di 231.000 persone e la Campania con oltre 177.000. In termini di reddito, invece, svetta la Provincia Autonoma di Bolzano. In quest’area nel 2024 i contribuenti forfettari hanno dichiarato un reddito medio di 20.450 euro. Seguono i colleghi della Provincia Autonoma di Trento con 19.280 euro e la Lombardia con 19.260. Chiude la graduatoria nazionale la Calabria con un reddito di 14.070 euro. Il dato medio nazionale è di 17.190 euro.
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