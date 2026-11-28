In Italia il popolo delle partite Iva conta quasi 4 milioni di persone. Accanto ad artigiani, commercianti, agricoltori e liberi professionisti, cresce di continuo il numero dei forfettari: titolari di partita Iva privi di una struttura aziendale organizzata, di dipendenti e con ricavi annui che nel 2026 non possono superare gli 85.000 euro. Questi ultimi ormai hanno superato in termini numerici i tradizionali lavoratori autonomi con partita Iva a cui si applica l’Irpef. Secondo i dati della Corte dei Conti, la platea dei forfettari si concentra in particolare nei servizi della sanità privata (psicologi, medici, fisioterapisti, paramedici), che rappresentano il 10,3% del totale delle libere professioni. Seguono i professionisti del settore tecnico-edilizio (ingegneri, architetti, geometri, etc.), gli studi legali e i consulenti aziendali e manageriali. Sono prevalentemente giovani e pagati relativamente poco. Il reddito medio annuo dichiarato al netto delle perdite è pari a 17.180 euro.