Il nuovo servizio dovrà rispettare anche le disposizioni europee sulla tutela della privacy. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che le informazioni raccolte durante la procedura comprenderanno dati anagrafici, fiscali, contabili e relativi alla situazione patrimoniale del richiedente. Il loro utilizzo sarà limitato alle operazioni necessarie per gestire la domanda e adempiere agli obblighi di legge. L'Agenzia sarà titolare del trattamento dei dati personali, mentre la gestione tecnologica verrà affidata a Sogei, la società che si occupa del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Le informazioni saranno conservate per il periodo necessario alle finalità previste e protette attraverso specifiche misure di sicurezza. L'Amministrazione finanziaria ha inoltre effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, come richiesto dal Regolamento europeo sulla privacy (GDPR).