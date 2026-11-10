Partita Iva, in arrivo l'apertura online sul sito delle Entrate: come funziona il servizioEconomia
Introduzione
Aprire una partita IVA attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate diventerà più semplice per alcune categorie di lavoratori autonomi. Con il provvedimento n. 322727 del 5 novembre 2026, l'Amministrazione finanziaria ha definito le regole di un nuovo servizio telematico che consentirà di richiedere direttamente online l'attribuzione del numero identificativo, seguendo una procedura guidata accessibile dalla propria area personale. L'iniziativa rientra nel programma di digitalizzazione degli adempimenti tributari previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 1 del 2024. La piattaforma permetterà di trasmettere la dichiarazione di avvio dell'attività senza dover utilizzare la tradizionale procedura presso gli uffici: la sua effettiva entrata in funzione, tuttavia, dovrà essere annunciata dall'Agenzia.
Quello che devi sapere
Chi potrà accedere
Non tutti coloro che intendono avviare un'attività economica potranno ricorrere alla nuova modalità. Il servizio sarà destinato esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale in Italia, a condizione che non siano tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (REA). Un ulteriore requisito riguarda l'assenza dell'obbligo di presentare la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007. La procedura sarà quindi riservata ai professionisti e agli artisti che operano autonomamente e soddisfano entrambe le condizioni. Rimarranno escluse le attività per le quali sono previsti specifici adempimenti camerali.
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Come funzionerà
La richiesta potrà essere inoltrata entrando nella sezione riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate. Da qui, il contribuente avrà accesso a un percorso assistito per comunicare i dati necessari all'apertura della posizione fiscale. Le informazioni da fornire corrisponderanno a quelle previste dal modello AA9/12, utilizzato dalle persone fisiche per dichiarare l'inizio, la modifica o la cessazione di un'attività ai fini IVA. La nuova funzionalità consentirà di compilare e inviare la documentazione attraverso lo stesso ambiente digitale. Una volta completate le verifiche previste, il sistema potrà procedere all'assegnazione della partita IVA, senza richiedere un ulteriore passaggio per ottenerne il numero.
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Le verifiche sui dati
Prima di accogliere la domanda, la piattaforma eseguirà una serie di controlli automatizzati. L'obiettivo sarà individuare eventuali errori nella compilazione, accertare che tutte le informazioni obbligatorie siano state inserite e confrontare quanto dichiarato con gli elementi già registrati nell'Anagrafe tributaria. Sarà inoltre verificato che il richiedente possieda effettivamente i requisiti per ricorrere alla procedura semplificata. L'attribuzione della partita IVA sarà subordinata al superamento di questi controlli. In presenza di irregolarità che impediscano l'accettazione della dichiarazione, il sistema comunicherà l'esito negativo, specificandone le ragioni.
Il termine di 30 giorni
Il passaggio alla nuova modalità digitale non comporterà cambiamenti nelle scadenze previste dalla normativa. Chi avvia un'attività professionale o artistica dovrà continuare a comunicarne l'inizio entro 30 giorni dalla data di effettiva apertura. Il provvedimento precisa infatti che la data indicata nella dichiarazione non potrà risalire a più di un mese prima rispetto al momento dell'invio. Resterà dunque invariato il termine per la presentazione del modello AA9/12, previsto dall'articolo 35 del Dpr n. 633 del 1972. La semplificazione interesserà le modalità di trasmissione della richiesta, senza modificare gli obblighi temporali a carico del contribuente.
Ricevute e notifiche sull'app IO
Al termine della procedura, l'interessato potrà consultare la documentazione relativa alla propria domanda. In caso di esito positivo, sarà disponibile una ricevuta contenente il numero della partita IVA assegnata. Se invece la richiesta non dovesse superare le verifiche automatiche, verrà prodotto un documento di scarto con l'indicazione delle anomalie riscontrate. Nell'area personale sarà inoltre possibile visualizzare la dichiarazione trasmessa e seguire lo stato di elaborazione della pratica.
Per informare il contribuente della disponibilità delle ricevute, l'Agenzia utilizzerà due canali: una comunicazione all'interno del proprio sito e una notifica inviata tramite App IO, il punto di accesso digitale ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Come saranno protetti i dati personali
Il nuovo servizio dovrà rispettare anche le disposizioni europee sulla tutela della privacy. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che le informazioni raccolte durante la procedura comprenderanno dati anagrafici, fiscali, contabili e relativi alla situazione patrimoniale del richiedente. Il loro utilizzo sarà limitato alle operazioni necessarie per gestire la domanda e adempiere agli obblighi di legge. L'Agenzia sarà titolare del trattamento dei dati personali, mentre la gestione tecnologica verrà affidata a Sogei, la società che si occupa del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Le informazioni saranno conservate per il periodo necessario alle finalità previste e protette attraverso specifiche misure di sicurezza. L'Amministrazione finanziaria ha inoltre effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, come richiesto dal Regolamento europeo sulla privacy (GDPR).
Quando sarà disponibile
Per utilizzare concretamente il nuovo strumento sarà necessario attendere la sua attivazione. Il provvedimento firmato il 5 novembre 2026, infatti, stabilisce le modalità operative del servizio, ma non indica una data precisa per il debutto della piattaforma. Secondo quanto previsto al punto 2.1 del documento, l'avvio sarà comunicato attraverso un apposito avviso pubblicato sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Soltanto a partire dalla data annunciata dall'Amministrazione finanziaria i contribuenti che rispettano i requisiti potranno servirsi della nuova procedura per richiedere online l'apertura della partita IVA.
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