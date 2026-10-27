Prima di tutto, facciamo un passo indietro e vediamo come funziona il sistema fiscale italiano. Per chi ha la Partita Iva le imposte si pagano in due momenti distinti:

il saldo a consuntivo

e gli acconti in anticipo.

Il saldo rappresenta le imposte dovute sull'anno precedente, in sostanza è la chiusura dei conti con il Fisco per l'anno appena trascorso. Si calcola nella dichiarazione dei redditi e rappresenta la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quanto già versato a titolo di acconto nell'anno precedente. Se si è versato meno del dovuto, si paga la differenza. Se si è versato di più, si ha un credito che può essere utilizzato in compensazione.

L’acconto, invece, è l’anticipo sulle imposte dell’anno successivo, facendo una stima su quello che si presume si dovrà pagare nell’anno in corso. L’importo verrà poi sottratto dal saldo dell'anno successivo. Questo, in sostanza, è il meccanismo con cui lo Stato si assicura un flusso di entrate fiscali durante l'anno, senza attendere la dichiarazione finale.

Per approfondire:

Manovra 2027, novità allo studio per partite Iva e lavoratori: da flat tax a taglio Irpef