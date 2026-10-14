Partite Iva chiuse d'ufficio, ora si può chiedere la riattivazione

Cambiano anche le comunicazioni preventive relative alla chiusura della Partita Iva. “L’avviso sarà inviato al domicilio digitale del contribuente e, in assenza di tale recapito, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, trasmesso al domicilio digitale del rappresentante - dice l’Agenzia delle Entrate - Se non risulta disponibile alcun domicilio digitale, la comunicazione sarà spedita, come prevedevano le regole precedenti, tramite raccomandata A/r al domicilio fiscale del titolare di partita Iva presente in Anagrafe tributaria”. Inoltre, si potrà consultare l’avviso anche nella sezione “L'Agenzia scrive” del Cassetto fiscale: la presenza del documento di chiusura sarà segnalata nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e, per le persone fisiche, anche tramite un messaggio inviato sull’App IO.