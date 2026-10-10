Bonus Iscro 2026 partite Iva, domande fino al 31 ottobre: cosa sapere

Come spiega l’Inps, l’indennità Iscro “è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda”. Tuttavia, la prestazione non può essere di importo mensile inferiore o superiore a una determinata cifra: gli importi minimi e massimi determinati per legge sono di 250 euro e di 800 euro, ma vengono rivalutati ogni anno. Per il 2026, l’importo del bonus è compreso tra un minimo di 255,53 euro lordi al mese e un massimo di 817,69 euro lordi al mese. Il bonus viene erogato per sei mensilità: nel 2026, quindi, in totale non può essere inferiore a 1.533,18 euro e può arrivare massimo a 4.906,14 euro.

Per approfondire: Bonus affitto genitori separati e divorziati, domande al via. Requisiti e scadenze