Introduzione
Con oltre 50mila esecuzioni chiuse nell'ultimo anno, l'acquisto tramite vendita giudiziaria attira sempre più italiani. L'osservatorio di Facile.it e Mutui.it ha fotografato il fenomeno, con un importo medio richiesto oltre i 106mila euro, sconti importanti sul prezzo di mercato e tempi di erogazione più rapidi rispetto ai finanziamenti tradizionali
Quello che devi sapere
Un mercato in crescita non più riservato a chi ha liquidità
Comprare casa tramite un’asta giudiziaria rappresenta una soluzione sempre più concreta per gli acquirenti italiani. Secondo i dati ufficiali, lo scorso anno sono state chiuse più di 50mila esecuzioni immobiliari, per un patrimonio dal valore base complessivo di 13,3 miliardi di euro. A trainare l'interesse dei consumatori è anche il supporto del sistema bancario, che negli ultimi anni ha strutturato prodotti specifici per questo segmento. Dalle analisi dell’osservatorio congiunto di Facile.it e Mutui.it emerge che, nei primi 10 mesi del 2026, chi ha chiesto un mutuo per un immobile all'asta ha puntato a ottenere in media poco più di 106mila euro, pari al 71% del valore dell'abitazione. Come spiegano gli esperti di Facile.it, fino a pochi anni fa questo mercato era accessibile quasi esclusivamente a chi disponeva di immediata liquidità, mentre oggi i finanziamenti dedicati permettono a una platea molto più ampia di partecipare.
I vantaggi economici: prezzi ribassati e risparmio sul notaio
L’asta immobiliare nasce dalla vendita forzata di un bene espropriato per debiti non pagati e offre all'acquirente due importanti benefici sul fronte dei costi. Il primo riguarda il prezzo d'acquisto, spesso nettamente inferiore alle quotazioni di mercato: secondo Facile.it, il valore medio degli immobili finanziati con mutuo asta si ferma a 161mila euro, contro gli oltre 205mila euro dei mutui tradizionali. Il secondo vantaggio risiede nelle spese accessorie. Poiché il passaggio di proprietà avviene tramite decreto del giudice e non con un rogito classico, l’acquirente risparmia in tutto o in parte l’onorario del notaio, pur dovendo farsi carico degli altri costi notarili previsti.
Come funziona il finanziamento e il ruolo della pre-delibera
Chiedere un mutuo per una casa all'asta segue regole diverse rispetto a un mutuo ordinario. Innanzitutto, non tutti gli istituti di credito offrono questa tipologia di prodotto, rendendo fondamentale individuare la banca giusta prima di presentare un'offerta. Molti operatori mettono a disposizione una pre-delibera, ovvero una valutazione preliminare sulla capacità finanziaria del richiedente utile per definire il budget massimo e velocizzare i passaggi successivi. Una volta aggiudicato l'immobile, la banca effettua una perizia per stabilire la somma erogabile: alcuni istituti arrivano a coprire il 100% del prezzo di aggiudicazione, a patto che questo non superi l’80% del valore di mercato. Si tratta di un'eventualità frequente, soprattutto quando le aste vanno deserte più volte e i prezzi scendono del 20%, 25% o anche del 30%. Altre banche, invece, calcolano il finanziamento sul valore più basso tra il prezzo di aggiudicazione e quello di perizia.
Tempistiche serrate: quasi un mese in meno rispetto ai mutui standard
Chi si aggiudica un immobile all'asta ha generalmente fino a 120 giorni di tempo per saldare l'intero importo dovuto. Le banche devono quindi allineare le proprie procedure a questa scadenza perentoria. I numeri di Facile.it confermano questa accelerazione: per un mutuo asta trascorrono in media 119 giorni dalla pre-delibera all’erogazione effettiva, quasi un mese in meno rispetto ai 144 giorni necessari per un finanziamento tradizionale. Secondo gli analisti, la procedura di valutazione bancaria resta identica, ma a cambiare è la preparazione del cliente, che si presenta allo sportello avendo già individuato l'immobile e raccolto tutta la documentazione necessaria.
Tassi allineati al mercato e la mappa regionale delle richieste
Sul piano delle condizioni economiche, i tassi di interesse applicati ai mutui per immobili all'asta risultano sostanzialmente in linea con quelli dei mutui tradizionali. L'osservatorio permette infine di tracciare una mappa geografica dell'interesse verso questa formula d'acquisto. La Lombardia guida la classifica nazionale raccogliendo più di una richiesta su cinque (il 22% del totale). Seguono a distanza il Lazio con il 12%, la Toscana con il 9,5% e il Veneto, che si attesta al 9%.