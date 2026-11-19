Comprare casa tramite un’asta giudiziaria rappresenta una soluzione sempre più concreta per gli acquirenti italiani. Secondo i dati ufficiali, lo scorso anno sono state chiuse più di 50mila esecuzioni immobiliari, per un patrimonio dal valore base complessivo di 13,3 miliardi di euro. A trainare l'interesse dei consumatori è anche il supporto del sistema bancario, che negli ultimi anni ha strutturato prodotti specifici per questo segmento. Dalle analisi dell’osservatorio congiunto di Facile.it e Mutui.it emerge che, nei primi 10 mesi del 2026, chi ha chiesto un mutuo per un immobile all'asta ha puntato a ottenere in media poco più di 106mila euro, pari al 71% del valore dell'abitazione. Come spiegano gli esperti di Facile.it, fino a pochi anni fa questo mercato era accessibile quasi esclusivamente a chi disponeva di immediata liquidità, mentre oggi i finanziamenti dedicati permettono a una platea molto più ampia di partecipare.