Inchiesta Deutsche Bank, dai documenti su Trump fino a quelli su Epstein: cosa sappiamoEconomia
Introduzione
Deutsche Bank è finita al centro di una bufera: un'inchiesta realizzata da oltre 230 giornalisti di 50 testate internazionali ha esaminato 15 milioni di documenti - tra cui e-mail, indagini interne e verbali del board - usciti dall'istituto tedesco grazie a due informatori interni. E da questa indagine giornalistica - che ha visto in campo fra gli altri Der Spiegel, Financial Times, Le Monde e New York Times - sembra intravedersi un quadro allarmante del sistema di controlli del gruppo: per i media sarebbero emerse carenze nelle verifiche, pratiche contabili discutibili e tensioni interne che avrebbero coinvolto i team addetti alla conformità.
Quello che devi sapere
Cosa c’è nell’indagine
Secondo gli autori dell’inchiesta giornalistica, i documenti analizzati provengono principalmente dagli uffici che si occupano di pratiche sensibili e dei controlli di conformità. Il consorzio dei media afferma che Deutsche Bank abbia, in modo ricorrente, anteposto gli interessi commerciali al rispetto delle sanzioni internazionali, delle norme antiriciclaggio e, talvolta, delle sue stesse procedure interne. La diffusione del dossier ha fatto crollare il titolo della prima banca tedesca, che alla Borsa di Francoforte è arrivata in territorio negativo fino a un massimo del 6%.
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Deutsche Bank e Jeffrey Epstein
Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, le indagini fanno riferimento in particolare alla gestione di clienti oligarchi russi, ai legami della banca con Jeffrey Epstein – condannato per sfruttamento sessuale di minori – e a transazioni che hanno coinvolto la fornitura di armi verso zone di conflitto. In particolare, per quanto concerne il finanziere morto in carcere, la banca avrebbe effettuato oltre 580 milioni di dollari di pagamenti sospetti legati ad Epstein.
I rapporti con Donald Trump
Oltre alla gestione di clienti oligarchi russi e ai rapporti dell’istituto con Jeffrey Epstein, dalle carte emergono anche dettagli che riguardano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo i media che hanno pubblicato la lunga inchiesta, nel 2017 un dipendente inviò per errore a un consulente esterno un link che consentiva l'accesso a dati fiscali riservati relativi a 1.586 conti, tre dei quali riconducibili al tycoon. I documenti mostrano che, in seguito all'elezione di Trump nel 2016, la banca ha valutato i rischi reputazionali legati a tale rapporto: in quel momento il neo-presidente aveva nei confronti dell'istituto un debito di circa 331 milioni di dollari.
La reazione di Donald Trump
Inoltre successivamente, nel 2017 e nel 2019, Deutsche Bank avrebbe individuato pagamenti sospetti in arrivo da Azerbaijani Laundromat, nonché da un rete russa di riciclaggio legata a oligarchi vicini al Cremlino, che coinvolgevano le società di Trump: nel segnalare tali operazioni alle autorità statunitensi, la banca non avrebbe però indicato che le beneficiarie erano società del presidente. A margine del vertice Asean, Trump ha commentato l'inchiesta denunciando la fuga di notizie: "Non avrebbero dovuto farlo. È illegale”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca.
"Deutsche Bank deve spiegare"
Sul caso è intervenuto ieri anche il ministro delle Finanze tedesco: Lars Klingbeil ha invitato il colosso bancario a "fornire spiegazioni in totale trasparenza", in seguito alle rivelazioni giornalistiche. Si è trattato di una presa di posizione pubblica insolita da parte del governo federale: "Deutsche Bank ha ora la responsabilità di spiegare, con assoluta trasparenza, in che modo abbia posto rimedio alle proprie carenze e ai difetti nei controlli interni, e come intenda prevenirli efficacemente in futuro", ha dichiarato in una nota Klingbeil, che ricopre anche la carica di vicecancelliere della Germania.
Deutsche Bank: "Nulla da nascondere"
La risposta di Deutsche Bank non si è comunque fatta attendere: l’amministratore delegato Christian Sewing ha detto che "siamo stati informati per la prima volta alcune settimane fa da membri del consorzio di ricerca. Si tratterebbe di vecchie vicende risalenti fino a 20 anni fa. Naturalmente prendiamo queste cose molto sul serio. La maggior parte dei problemi, tuttavia, sarebbe stata risolta". Deutsche Bank è "cambiata enormemente negli ultimi otto anni. Non solo in termini di redditività e stabilità, ma anche per quanto riguarda i controlli e la cultura aziendale. Non abbiamo assolutamente nulla da nascondere. Sapevamo che questa banca presentava delle carenze e le abbiamo risolte".
La replica sui legami con Epstein
Per quanto riguarda in particolare le operazioni con Jeffrey Epstein, Sewing ha chiarito: "È stato un errore della banca che non avrebbe mai dovuto verificarsi". Le regole sul rischio sono state inasprite: "Per questo sono assolutamente certo che oggi la Deutsche Bank sia una banca fondamentalmente diversa". L’amministratore delegato ha inoltre sottolineato come sono state "ridotte drasticamente le nostre attività in Russia dal 2014 al 2020 e poi fino al 2022, complessivamente di circa il 40 per cento. Singoli casi risalenti al 2020 non dovrebbero distogliere l'attenzione dal quadro generale. Abbiamo ridotto massicciamente la nostra esposizione al rischio in Russia in tutti i settori di attività".
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