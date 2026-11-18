La risposta di Deutsche Bank non si è comunque fatta attendere: l’amministratore delegato Christian Sewing ha detto che "siamo stati informati per la prima volta alcune settimane fa da membri del consorzio di ricerca. Si tratterebbe di vecchie vicende risalenti fino a 20 anni fa. Naturalmente prendiamo queste cose molto sul serio. La maggior parte dei problemi, tuttavia, sarebbe stata risolta". Deutsche Bank è "cambiata enormemente negli ultimi otto anni. Non solo in termini di redditività e stabilità, ma anche per quanto riguarda i controlli e la cultura aziendale. Non abbiamo assolutamente nulla da nascondere. Sapevamo che questa banca presentava delle carenze e le abbiamo risolte".