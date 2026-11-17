Il direttore di una rivista medica americana, che ha trascorso mesi ad analizzare documenti autoptici mai pubblicati prima, afferma di ritenere che la morte di Jeffrey Epstein sia stata un omicidio. Il dottor Michael Freeman, direttore della rivista Journal of Forensic and Legal Medicine e professore di medicina legale, ha ricevuto i documenti dell'autopsia dal fratello di Epstein, Mark. "Le lesioni documentate dal medico legale non erano compatibili con un suicidio per impiccagione. Inoltre, le lesioni che avrebbero potuto essere attribuite a qualcosa di diverso da una possibile colluttazione fisica o aggressione sono state semplicemente ignorate", ha dichiarato Freeman a Cbs News.

Verso la riapertura di fascicoli sul caso

Freeman è il secondo esperto di medicina forense a mettere in dubbio la conclusione ufficiale secondo cui Epstein si sarebbe suicidato. Nel 2020 Mark Epstein aveva incaricato un medico legale, il dottor Michael Baden, di accertare come fosse morto il fratello. Baden disse che le lesioni riscontrate sul collo di Epstein erano più compatibili con un omicidio che con un suicidio. Sei anni dopo, un altro esperto è arrivato alle stesse conclusioni. La sua ipotesi è destinata ad alimentare i dubbi e le teorie complottiste secondo cui il finanziere pedofilo sarebbe stato ucciso in carcere, nell'agosto 2019, dopo che lui stesso, attraverso i suoi avvocati, aveva dichiarato di essere pronto a collaborare e a fare nomi di personaggi eccellenti che frequentavano il suo harem di minorenni e ventenni, messo in piedi per soddisfare i piaceri sessuali suoi e dei suoi amici. Con la vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato, il prossimo Congresso, che si insedierà il 3 gennaio, è destinato a riaprire i fascicoli del caso, che l'amministrazione Trump ha finora reso pubblici solo in parte.