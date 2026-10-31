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Media: archiviata la causa di Trump al Wsj sulla lettera a Epstein

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Si tratta dell'azione intentata per diffamazione da Donald Trump contro Rupert Mudoch e il Wall Street Journal in merito alla lettera che il presidente avrebbe scritto a Jeffrey Epstein per il suo compleanno

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La causa per diffamazione di Donald Trump contro Rupert Mudoch e il Wall Street Journal in merito alla lettera che il presidente avrebbe scritto a Jeffrey Epstein per il suo compleanno è stata archiviata. Lo riportano i media americani. 

Cosa sappiamo

L'archiviazione dell'azione legale da 10 miliardi di dollari lanciata da Trump è un colpo alla battaglia del presidente contro i media. Il giudice Darrin Gayler ha spiegato che Trump non è riuscito a dimostrare in modo plausibile che il Wall Street Journal ha agito "con dolo effettivo" nel pubblicare la lettera inviata a Epstein per il suo compleanno. Gayles ha respinto anche la tesi di Trump secondo cui il quotidiano avrebbe dovuto astenersi dalla pubblicazione della lettera dopo che il presidente aveva negato di averla scritta. Gayles aveva già archiviato la causa in aprile, mettendo in evidenza che il ricorso non era sufficiente a soddisfare i requisiti legali previsti da un eprsonaggio pubblico in una causa per diffamazione. Il giudice aveva archiviato il caso offrendo però a Trump la possibilità di ripresentare la causa. La nuova archiviazione è in via definitiva. 

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