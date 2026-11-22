I soccorritori indonesiani sono in cerca di decine di dispersi dopo un incendio in una fabbrica di dolciumi a ovest di Giacarta. Tre le vittime del rogo divampato sabato pomeriggio presso lo stabilimento Fonusa Agung Mulia nel distretto di Serang. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento
Un vasto incendio è divampato in Indonesia in una fabbrica di prodotti dolciari, a ovest di Giacarta. Il bilancio è drammatico: 3 morti e 39 dispersi. Le fiamme hanno distrutto ampie porzioni dell’edificio dove il tetto è crollato in alcuni punti. La fabbrica Fonusa Agung Mulia, situata nel distretto di Serang a circa 50 chilometri dalla Capitale, ha preso fuoco sabato pomeriggio, ha dichiarato Rizky Dwianto, funzionario dell'agenzia locale di ricerca e soccorso. "Tutti i membri della squadra congiunta di ricerca e soccorso stanno facendo il massimo per localizzare le vittime, dando priorità alla sicurezza del personale sul campo", ha aggiunto.
I soccorritori sono alla ricerca dei dispersi
I vigili del fuoco al loro arrivo hanno trovato l'edificio già avvolto dal fuoco, ha dichiarato il funzionario dei pompieri Tubagus Machfudz all'emittente locale Kompas TV. "Una vasta area era già in fiamme e non abbiamo potuto stabilire se il sistema di protezione dell'azienda funzionasse correttamente o meno", ha affermato. Il governatore della provincia di Banten, Andra Soni, ha dichiarato ai giornalisti che circa 60 persone si trovavano all'interno della fabbrica al momento dell'incendio.
Da chiarire la causa del rogo
La causa dell'incidente è ancora oggetto di indagine, ha dichiarato l'agenzia locale per la gestione delle emergenze in un post su Instagram. In Indonesia gli incendi mortali non sono rari. Nel dicembre dello scorso anno, un rogo probabilmente causato dall'esplosione della batteria di un drone ha devastato un edificio di sette piani a Giacarta, provocando la morte di 22 persone, secondo quanto riferito dalla polizia. Nel 2023, 13 persone hanno perso la vita nell'est del Paese in seguito a un'esplosione in una raffineria di nichel.