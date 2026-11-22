Un vasto incendio è divampato in Indonesia in una fabbrica di prodotti dolciari, a ovest di Giacarta. Il bilancio è drammatico: 3 morti e 39 dispersi. Le fiamme hanno distrutto ampie porzioni dell’edificio dove il tetto è crollato in alcuni punti. La fabbrica Fonusa Agung Mulia, situata nel distretto di Serang a circa 50 chilometri dalla Capitale, ha preso fuoco sabato pomeriggio, ha dichiarato Rizky Dwianto, funzionario dell'agenzia locale di ricerca e soccorso. "Tutti i membri della squadra congiunta di ricerca e soccorso stanno facendo il massimo per localizzare le vittime, dando priorità alla sicurezza del personale sul campo", ha aggiunto.