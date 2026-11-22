Il presidente degli Stati Uniti si è autocelebrato sul suo social Truth postando alcune immagini del trilaterale con Vladimir Putin e Xi Jinping a Shenzen. In un post, appare anche un collage con la storica fotografia del 1945 che ritrae Stalin, Roosevelt e Churchill, "paragonata" al vertice Usa-Russia-Cina dei giorni scorsi

"Le tre grandi potenze del 2026". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito il trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Cina a Shenzen, postando sul social Truth una serie di foto in cui appare con Vladimir Putin e Xi Jinping. In un post, il tycoon ha pubblicato anche un collage con la storica fotografia del 1945 che ritrae Stalin, Roosevelt e Churchill, paragonandola al trilaterale dei giorni scorsi.