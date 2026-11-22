Una dottoranda dell'università di Princeton è stata arrestata dall'agenzia federale per l'immigrazione (Ice) all'aeroporto Ronald Reagan di Washington. La ricercatrice, una studentessa cinese di 24 anni al terzo anno di dottorato in neuroscienze, si trovava nello scalo statunitense per imbarcarsi su un volo diretto in New Jersey, dopo aver presentato la propria ricerca a una conferenza, quando è stata fermata dagli agenti. Secondo il dipartimento per la Sicurezza Interna, si troverebbe negli Stati Uniti illegalmente. Una tesi smentita dal suo legale, l'avvocato Kerry Doyle, il quale ha confermato che la giovane, Eva Yi Xie, possiede l'autorizzazione a risiedere, lavorare e studiare negli Usa. Come riferisce il Washington Post, la 24enne è stata trasferita nella Caroline Detention Facility in Bowling Green in Virginia, dove è attualmente detenuta.

L'arresto all'aeroporto di Washington

Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, Kerry Doyle, citato da Nbc news, la dottoranda ha una richiesta di asilo in sospeso da dieci anni, cioè da quando la sua famiglia si è trasferita negli Stati Uniti, all'epoca in cui lei aveva 14 anni. "Il 19 novembre, Eva ha inviato una richiesta di aiuto ai suoi colleghi di laboratorio su 'Slack', poi abbiamo perso i contatti", si legge in un post su X di un utente collegato al Brody Lab, gruppo di ricerca neuroscientifica di Princeton. "Il suo arresto e la sua detenzione sono privi di fondamento legale, come ben sanno l'Ice e il Dhs", ha detto ancora l'avvocato Doyle a Nbc News.

Dipartimento Sicurezza Usa: "Non ha l'autorizzazione per studiare qui"

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha dichiarato in un comunicato stampa relativo al suo arresto che Xie era stata ammessa temporaneamente negli Stati Uniti nel marzo 2016 e avrebbe dovuto lasciare il Paese entro il 15 settembre dello stesso anno. L'agenzia ha affermato che la donna è rimasta nel Paese oltre tale data. "Xie non ha mai avuto un'autorizzazione valida per studiare negli Stati Uniti", si legge nella dichiarazione. "Per essere chiari, una domanda in corso di valutazione non conferisce uno status legale negli Stati Uniti", ha precisato ancora Doyle, che ha presentato un ricorso al tribunale federale della Virginia, contestando la legalità dell'arresto di Xie e sostenendo che l'Ice non aveva alcun motivo per arrestarla senza mandato, in assenza di un rischio di fuga e di un pericolo per la comunità. Il legale ha inoltre affermato che le persone con richieste di asilo in sospeso "hanno il permesso di rimanere qui" mentre i loro casi vengono decisi. "Si tratta di un'applicazione eccessiva della legge, usata per spaventare la gente", ha concludo Doyle definendo l'arresto di Xie "un incredibile spreco di tempo e risorse".