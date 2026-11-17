Il dossier ha messo sotto accusa i controlli interni dell'istituto tedesco, tra affari con oligarchi russi, forniture di armi e pagamenti legati a Epstein. Il titolo ha ceduto fino al 6% a Francoforte e il governo tedesco ha chiesto spiegazioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Deutsche Bank è finita al centro di una vasta inchiesta giornalistica internazionale basata su oltre 15 milioni di documenti riservati, che solleva interrogativi sui controlli interni dell'istituto e sul percorso di risanamento avviato dall'amministratore delegato Christian Sewing. L'inchiesta, intitolata "Inside Deutsche Bank", è stata realizzata da oltre 200 giornalisti appartenenti a testate internazionali come il Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, il New York Times, il Manager Magazin, l'emittente tedesca Zdf e il quotidiano austriaco Der Standard.

I temi emersi Secondo i media coinvolti nell'inchiesta, i documenti proverrebbero dagli uffici che si occupano di pratiche sensibili e dei controlli di conformità. Il dossier sostiene che la principale banca privata tedesca avrebbe in più occasioni anteposto gli interessi commerciali al rispetto delle sanzioni internazionali, delle norme antiriciclaggio e, in alcuni casi, delle proprie procedure interne. Tra i temi esaminati figurano la gestione di clienti oligarchi russi, i rapporti con il defunto finanziere statunitense Jeffrey Epstein (condannato per sfruttamento sessuale di minori) e operazioni finanziarie che avrebbero coinvolto la fornitura di armi verso zone di conflitto.

Le rivelazioni sul caso Epstein Tra gli aspetti più delicati emersi dall'inchiesta ci sono le presunte operazioni finanziarie collegate a Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Deutsche Bank avrebbe elaborato pagamenti considerati sospetti per 582 milioni di dollari riconducibili al finanziere statunitense. I documenti citati dall'inchiesta farebbero inoltre emergere carenze nei controlli interni, pratiche contabili controverse e tensioni che hanno coinvolto i team addetti alla conformità.





L'immagine di Christian Sewing Le rivelazioni coinvolgono anche il vertice della banca. Alcune comunicazioni private, secondo quanto riportato dai media che hanno esaminato il materiale, delineerebbero un ritratto meno favorevole di Christian Sewing, il manager a cui viene generalmente attribuito il merito di aver risanato la banca a partire dal 2018. L'impatto dell'inchiesta si è fatto sentire immediatamente sui mercati: il titolo Deutsche Bank è arrivato a perdere fino al 6% alla Borsa di Francoforte. Leggi anche Germania, perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino

La replica della banca La Deutsche Bank ha replicato sottolineando che i fatti emersi risalgono, in alcuni casi, a quasi vent'anni fa. L'istituto ha inoltre affermato di aver esaminato tali dossier all'epoca insieme alle autorità di vigilanza, ricordando di aver investito 7 miliardi tra il 2019 e il 2025 per rafforzare i propri sistemi di controllo.