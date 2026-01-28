Secondo i media tedeschi, l'operazione è inerente a un'indagine per sospetto riciclaggio di denaro collegato a sospetti reati nei rapporti della banca con aziende legate all'oligarca russo Roman Abramovich, presente nella lista dei sanzionati dall'Unione europea dopo l'invasione russa dell'Ucraina, nel 2022. Un portavoce dell'Istituto di credito ha assicurato che la banca sta "collaborando pienamente con i magistrati" ascolta articolo

Agenti dell’anticrimine federale tedesco hanno effettuato perquisizioni nella sede centrale di Deutsche bank a Francoforte e in una filiale di Berlino nell’ambito di un’operazione della Procura di Francoforte. Le indagini riguardano "responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell'istituto" sospettati di riciclaggio di denaro. La banca ha confermato ai media attraverso un portavoce che "coopera pienamente con la Procura", aggiungendo di "non poter rilasciare ulteriori dichiarazioni".

Verifiche collegate all'oligarca russo Abramovich Secondo quanto riportato da Der Spiegel e Suddeutsche Zeitung, l'indagine riguarda "responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell'istituto" sospettati di riciclaggio di denaro. Le verifiche sarebbero collegate ad alcune aziende vicine all'oligarca russo Roman Abramovich, ex cliente della banca ed ex proprietario del Chelsea, sanzionato dall'Unione europea dal marzo 2022 a causa dei suoi stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin in relazione alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Sempre secondo i media tedeschi, Deutsche bank non avrebbe presentato in modo tempestivo una o più segnalazioni di attività sospette relative a società riconducibili ad Abramovich.

Le indiscrezioni: "Impiegati circa 30 investigatori in borghese" Secondo indiscrezioni, circa 30 investigatori in borghese sono entrati poco dopo le 10 del mattino nella sede centrale di Deutsche Bank, nel centro di Francoforte. L'autorità giudiziaria ha riferito ai media tedeschi che l'inchiesta è condotta "contro funzionari e dipendenti ancora ignoti", per sospetto di riciclaggio di denaro e "altre mancanze connesse" alla normativa antiriciclaggio. Secondo la Procura, la banca avrebbe in passato intrattenuto rapporti commerciali con società straniere sospettate di essere state "utilizzate a scopo di riciclaggio di denaro". L'ufficio del Pubblico ministero ha aggiunto che al momento "non è possibile fornire ulteriori dettagli", definendo l'operazione "sensibile". Ma secondo fonti finanziarie vicine all'indagine, l'attenzione degli inquirenti riguarderebbe eventi avvenuti tra il 2013 e il 2018.