Libri scolastici digitali a metà prezzo, scontro nella maggioranza: cosa succedeEconomia
Introduzione
L'ipotesi di introdurre libri scolastici e universitari digitali con prezzi dimezzati divide la maggioranza e scatena le proteste del settore editoriale. L'emendamento presentato da Fratelli d'Italia al decreto Scuola è stato accantonato in commissione Bilancio al Senato, in attesa del parere dell'esecutivo, mentre sono ripresi i lavori a Palazzo Madama, che ha respinto il rinvio chiesto dal Pd. La disposizione, inizialmente contenuta nella Manovra 2027 e successivamente stralciata, punta a ridurre le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei manuali. Il progetto incontra però la contrarietà degli operatori della filiera e di Forza Italia, che chiede di rivedere la norma.
Quello che devi sapere
Cosa prevede l'emendamento
L'iniziativa, firmata dalle senatrici di FdI Ella Bucalo e Anna Maria Fallucchi, obbligherebbe gli editori a commercializzare una versione elettronica dei testi scolastici e universitari a un costo inferiore di almeno il 50% rispetto alla corrispondente edizione cartacea. I contenuti potrebbero essere scaricati su un massimo di tre dispositivi, attraverso sistemi di protezione contro la duplicazione non autorizzata. La proposta disciplina anche la possibilità di stampare, a proprie spese, una copia destinata esclusivamente allo studio personale, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sul diritto d'autore. Sarebbero invece vietate ulteriori riproduzioni, la vendita e la distribuzione a terzi. Le nuove regole entrerebbero in vigore dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso al momento dell'approvazione definitiva.
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La posizione di Arianna Meloni e di FdI
A difendere la proposta è Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI. Rispondendo a un intervento del giornalista Alessandro Milan, la sorella della premier Giorgia Meloni ha parlato di "una battaglia di civiltà per garantire il diritto allo studio e far risparmiare alle famiglie circa 200 euro l'anno per ogni figlio". L'esponente del partito ha inoltre sottolineato la rilevanza politica della decisione parlamentare: "Oggi vedremo chi sceglierà di stare dalla parte degli studenti e delle famiglie italiane e chi invece ha altre priorità".
Sulla stessa linea la senatrice di FdI Ella Bucalo, prima firmataria dell'emendamento e componente della commissione Cultura e Istruzione di Palazzo Madama, oltreché viceresponsabile del dipartimento Istruzione del partito. "Il nostro obiettivo è alleggerire concretamente il peso economico che ogni anno grava sulle famiglie italiane per l'acquisto dei libri scolastici", ha spiegato, ricordando come il caro-libri incida soprattutto sui nuclei con più figli in età scolare. Secondo Bucalo, l'obbligo per gli editori di offrire una versione digitale a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto a quella cartacea rappresenterebbe "una possibilità che può generare un risparmio importante e rendere l'accesso ai materiali didattici più sostenibile per tante famiglie". La parlamentare ha quindi ribadito: "Non possiamo continuare a considerare il caro-libri un problema inevitabile, né lasciare che il costo dell'istruzione diventi un peso sempre più difficile da sostenere per i genitori".
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Forza Italia chiede una pausa di riflessione
La proposta non convince però Roberto Rosso, senatore e vice capogruppo vicario di Forza Italia a Palazzo Madama, che invita gli alleati a riconsiderare l'intervento. "Il decreto Scuola è un buon provvedimento e Forza Italia lo sosterrà con convinzione. Sull'emendamento relativo ai libri digitali stampabili, però, non siamo d'accordo, e chiediamo una pausa di riflessione", afferma Rosso. Il parlamentare contesta soprattutto i benefici economici prospettati: "I risparmi promessi, infatti, rischiano di non materializzarsi: stampare e rilegare i libri può costare più del previsto, con conseguenze soprattutto per i meno abbienti". A preoccupare Forza Italia è anche il possibile incremento dell'utilizzo dei dispositivi elettronici tra gli studenti, proprio mentre si cerca di limitarne l'esposizione agli schermi. Rosso richiama inoltre le conseguenze occupazionali per il comparto editoriale, che ha già investito nell'integrazione tra strumenti tradizionali e digitali. "Il diritto allo studio si difende sostenendo le famiglie, non creando nuove disuguaglianze", sostiene il senatore, proponendo di aumentare già nella legge di Bilancio i finanziamenti destinati agli studenti economicamente più fragili e di aprire un confronto con le categorie coinvolte.
Le altre reazioni politiche
L'emendamento ha trovato invece un'apertura nel segretario di Azione Carlo Calenda, che lo considera una misura di buon senso e invita le opposizioni a sostenerlo, pur riconoscendo la necessità di tutelare il mondo dell'editoria. Anche il leader della Lega Matteo Salvini ha espresso disponibilità verso un intervento capace di alleggerire le spese scolastiche. Decisamente critica la posizione del capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, secondo il quale la disposizione rischia di danneggiare la filiera senza risolvere il caro-libri. Per il parlamentare dem dovrebbe essere lo Stato a garantire la gratuità dei testi agli studenti. Boccia denuncia inoltre il taglio di 29 milioni di euro alle risorse per il diritto allo studio destinate alle famiglie meno abbienti, chiedendo al governo di ripristinare i finanziamenti e ritirare l'emendamento.
Consulte studentesche: "Svolta storica"
Il portavoce delle Consulte studentesche, Alessandro Di Micco, ha dichiarato: "L'emendamento presentato al Senato a firma Bucalo e Fallucchi rappresenta una svolta storica contro la speculazione editoriale: gli editori saranno obbligati ad offrire libri di testo digitali, scolastici ed universitari, in modalità stampabile e con uno sconto del 50%. L'obiettivo è chiaro: arginare una spesa sempre più onerosa che grava inevitabilmente sul bilancio familiare. Negli ultimi anni, il prezzo medio dei libri è aumentato significativamente, registrando un aumento del 9% per le superiori. A fronte di tale aumento, c'è da considerare l'elevato numero di nuove adozioni da parte degli istituti scolastici che rappresentano il 40% delle edizioni nelle scuole superiori: una percentuale veramente significativa che, oltre che ledere il bilancio familiare, disincentiva il mercato dell'usato. Parliamo, dunque, di una svolta storica promossa in questa legge di Bilancio: a fronte di una spesa che supera ampiamente i 1.000 euro per un ciclo scolastico per il solo acquisto dei libri di testo, questa norma ribadisce la vicinanza del Governo agli studenti ed alle famiglie, tutelando il diritto allo studio tramite prezzi più accessibili".
Le proteste della filiera editoriale
A contestare l'efficacia dell'intervento è anche Andrea D'Amato, presidente della Federazione Carta e Grafica. "I risparmi per le famiglie sono tutti da dimostrare. Di certo c'è una forte spinta a sostituire il libro cartaceo con lo schermo", osserva. Secondo D'Amato, le versioni elettroniche sono già commercializzate a prezzi inferiori rispetto ai manuali tradizionali e il loro utilizzo esclusivo rimane limitato. Il presidente ricorda inoltre che "dimezzare il prezzo del file non significa dimezzare il costo del libro: stampa e rilegatura restano da pagare". Il timore è che proprio gli studenti appartenenti ai nuclei economicamente più vulnerabili possano essere indotti a rinunciare alla carta. Da qui l'appello: "Chiediamo di fermare l'emendamento e sostenere le famiglie con aiuti concreti, senza spingerle a rinunciare a uno strumento educativo fondamentale".
Sulla stessa linea l'Associazione italiana editori (AIE). Il presidente Innocenzo Cipolletta mette in discussione il risparmio annunciato e avverte delle possibili ripercussioni sul settore. Anche Antonio Terzi, presidente del Sindacato italiano librai di Confesercenti, chiede il ritiro della proposta e l'avvio di un confronto con librerie, cartolerie e case editrici.
Il dibattito sull'apprendimento
Alle questioni economiche si aggiungono quelle didattiche. Secondo i dati AIE richiamati dalla Federazione Carta e Grafica, soltanto il 3,6% delle adozioni effettuate dagli insegnanti riguarda esclusivamente il digitale. La soluzione prevalente rimane quella che affianca ai volumi tradizionali le risorse elettroniche. Per D'Amato occorre quindi "ascoltare chi nella scuola lavora e considerare le evidenze scientifiche sul valore della carta per la comprensione e lo studio".
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