A difendere la proposta è Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI. Rispondendo a un intervento del giornalista Alessandro Milan, la sorella della premier Giorgia Meloni ha parlato di "una battaglia di civiltà per garantire il diritto allo studio e far risparmiare alle famiglie circa 200 euro l'anno per ogni figlio". L'esponente del partito ha inoltre sottolineato la rilevanza politica della decisione parlamentare: "Oggi vedremo chi sceglierà di stare dalla parte degli studenti e delle famiglie italiane e chi invece ha altre priorità".

Sulla stessa linea la senatrice di FdI Ella Bucalo, prima firmataria dell'emendamento e componente della commissione Cultura e Istruzione di Palazzo Madama, oltreché viceresponsabile del dipartimento Istruzione del partito. "Il nostro obiettivo è alleggerire concretamente il peso economico che ogni anno grava sulle famiglie italiane per l'acquisto dei libri scolastici", ha spiegato, ricordando come il caro-libri incida soprattutto sui nuclei con più figli in età scolare. Secondo Bucalo, l'obbligo per gli editori di offrire una versione digitale a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto a quella cartacea rappresenterebbe "una possibilità che può generare un risparmio importante e rendere l'accesso ai materiali didattici più sostenibile per tante famiglie". La parlamentare ha quindi ribadito: "Non possiamo continuare a considerare il caro-libri un problema inevitabile, né lasciare che il costo dell'istruzione diventi un peso sempre più difficile da sostenere per i genitori".

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