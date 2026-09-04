Libri scolastici, rincari di oltre il 25% negli ultimi 10 anni. I dati

Introduzione

Il costo dei testi scolastici continua a salire e pesa sempre di più sui bilanci familiari. In un decennio i prezzi sono schizzati del 25-30%, con una spesa media di circa 600 euro per un ciclo delle medie e oltre 1.200 euro per le superiori. Il conto è ancora più salato nelle famiglie in cui ci sono più figli in età scolare e arriva in una fase in cui l’inflazione è tornata a correre. Non è un caso che tanti scelgano di comprare i libri usati. Altroconsumo propone al governo di introdurre nella prossima Legge di Bilancio una detrazione fiscale del 19% sull'acquisto dei libri scolastici, con limiti Isee e tetti di spesa adeguati.