Meno potere d'acquisto e +77 miliardi di tasse dal 2022: le stime

Il primo banco di prova è rappresentato dalle bollette. "Ad ogni livello, per le imprese, l'allarme costi dell'energia è una priorità assoluta", spiega Gronchi. Il caldo estivo ha inoltre accentuato il problema, facendo salire la domanda proprio nel momento in cui l'energia tornava a rincarare. Il peso della componente energetica non riguarda più soltanto la competitività dell'industria, ma si è esteso in maniera significativa al terziario. Per alberghi, ristoranti e altre attività, climatizzazione e refrigerazione sono ormai indispensabili per garantire il servizio. "Chi gestisce un albergo o un ristorante può migliorare l'efficienza, ma ha poco margine per ridurre questi consumi senza compromettere il servizio", dice Gronchi. L'emergenza, però, non può essere affrontata soltanto con misure temporanee. "Occorre tamponare l'emergenza, ma dobbiamo anche affrontare il problema alla radice, con una riforma strutturale che riduca stabilmente i costi energetici". Il governo ha già destinato oltre 2 miliardi di euro alle riduzioni delle accise tra marzo e i primi giorni di settembre, ma la continua esposizione agli shock rende ogni intervento particolarmente oneroso.