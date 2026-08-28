Manovra, governo pensa a detassazione tredicesime: a chi è rivolta

Nei giorni scorsi la possibilità di un simile intervento è stata discussa anche dal vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani: “Vogliamo ridurre le tasse sul ceto medio e incentivare chi produce e investe: Irpef al 33% fino a 60mila euro”, ha detto il ministro degli Esteri, parlando degli obiettivi di FI in vista della Manovra. “Poi una flat tax incrementale strutturale al 5% per tutti, applicata all'incremento di reddito rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, premiando anche partite IVA, artigiani e professionisti". E ha aggiunto: "Il principio è incentivare chi lavora, investe e produce di più. Lo stesso vale per gli straordinari e per la detassazione dei premi di produttività". Ed è qui che Tajani ha proposto di "detassare le tredicesime fino al 100%, se possibile", ricordando che Forza Italia considera prioritaria "una seria riforma fiscale che consenta, specie ai giovani, di costruirsi un futuro, una casa e una famiglia”.