Gli scambi a distanza tra alleati di governo segnano distanza nelle posizioni. Tajani ribadisce di essere "contrarissimo" a tassare gli extraprofitti delle banche (come invece propone la Lega "per ridurre le accise in modo consistente"), una misura che "sa di Unione Sovietica", pur notando che "un contributo è giusto che sia dato: come abbiamo fatto con banche e assicurazioni, deve esserci un confronto concordato". La replica del partito di Matteo Salvini è affidata a Claudio Borghi: "Ricordo a Tajani che anche le accise sono imposte: la scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che, grazie a quei cittadini, ha fatto 200 miliardi di utili in pochissimi anni". L'altra alternativa è "fare più deficit. Per la Lega - conclude Borghi - l'unica cosa che non va è tassare i cittadini, le altre due possibilità vanno bene. Se altri hanno altre priorità è giusto saperlo con chiarezza". Sul tavolo Salvini ha messo anche la proposta di uno scostamento di bilancio da 20 miliardi.

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