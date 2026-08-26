Carburanti, oggi il Cdm per la proroga dello sconto sul diesel

Quella in scadenza, hanno precisato le stesse fonti, "non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto il provvedimento nei tempi che sono necessari". L'obiettivo è predisporre "una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo", hanno sottolineato le fonti. "Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine", ha detto poi il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del Meeting di Rimini. Lo sconto sui Carburanti sarà prorogato, ha specificato il segretario del Carroccio, "per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di più sostanzioso, e quindi servono soldi".