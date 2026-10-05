Nel secondo trimestre, spiega l'Istat, le uscite totali sono aumentate del 4,2% rispetto al corrispondente periodo del 2025 e la loro incidenza sul Pil (pari al 50,9%) è aumentata in termini tendenziali di 0,8 punti percentuali. Nei primi due trimestri del 2026 l'incidenza sul Pil delle uscite totali è stata pari al 50,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2025. In termini tendenziali, le uscite correnti hanno registrato, nel secondo trimestre 2026, un aumento del 4,4% mentre le uscite in conto capitale del 2,6%. Le entrate totali nel secondo trimestre 2026 sono aumentate in termini tendenziali del 4,5% e la loro incidenza sul Pil è stata del 48,9%, in crescita di 0,9 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2025. Nei primi due trimestri dell'anno, l'incidenza delle entrate totali sul Pil è stata pari al 45,2%, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2025. Le entrate correnti e le entrate in conto capitale nel secondo trimestre 2026 hanno segnato, in termini tendenziali, una crescita rispettivamente del 3,5% e del 165,4%.

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