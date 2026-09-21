Caro-energia, nel 2027 rischio inflazione al 3,7% e crollo del Pil

"Il Paese è ancora vitale - ha rilevato Bella - non so quanto potrà reggere perché un fastidioso rallentamento del Pil è dietro l’angolo. Ormai sono 6 mesi che aspettiamo l'esplosione, in termini di potere d'acquisto, della cosiddetta più grande crisi energetica degli ultimi 40 anni, però ancora non si è pienamente manifestata", ha concluso Bella avvertendo che "è sul futuro che si addensano le preoccupazioni”.