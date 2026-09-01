La stangata sul prezzo delle bollette non emerge solamente dall’analisi del Codacons: secondo Confesercenti infatti questa estate le imprese del commercio, della somministrazione e dell'accoglienza hanno dovuto far fronte a maggiori spese per circa 870 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2025. Si tratta in particolare di circa 700 milioni di maggiori costi per l'elettricità e altri 170 milioni per il gas, con aumenti delle bollette elettriche superiori al 40% e punte vicine al 50% per ristoranti e alberghi. A spingere verso l'alto i costi sono stati sia l'aumento dei consumi, legato alle temperature molto elevate e al conseguente maggiore utilizzo degli impianti di climatizzazione e refrigerazione, sia la crescita del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso.

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