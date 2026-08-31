Bollette luce e gas, in estate aumenti per oltre 800 milioni di euro

Il presidente di Confesercenti Nico Gronchi ha aggiunto che “per molte attività del commercio e del turismo l'energia non è una spesa comprimibile, ma una condizione essenziale per lavorare e garantire continuità e qualità del servizio. L'allarme sulle bollette si somma a quello che abbiamo già lanciato nei giorni scorsi sul caro-carburanti, mentre cresce la preoccupazione per il gas: la pressione energetica si sta allargando su tre fronti contemporaneamente. L'aumento di questi costi sta comprimendo margini già ridotti e rischia inevitabilmente di trasferirsi sui prezzi finali".

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