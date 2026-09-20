Imu e Tari, ecco le nuove regole: novità su scadenze e sanzioni

Introduzione

Prosegue la riforma della fiscalità locale e cambiano regole e scadenze per i tributi legati agli immobili, a partire da Imu e Tari: le novità sono contenute nel decreto legislativo 147 del 2026, in vigore dallo scorso 12 agosto e poi ripubblicato in Gazzetta Ufficiale a inizio settembre. Ecco una guida alle principali modifiche, introdotte con l’obiettivo di snellire i passaggi burocratici e semplificare i rapporti tra autorità fiscale e cittadini.