Tra le città che hanno aderito alla rottamazione quinquies locale ci sono molti capoluoghi del Centro-Sud come Roma, Napoli, Palermo, Bari e Catania. Al Nord hanno detto sì all’agevolazione per i contribuenti Genova e Venezia. Tra i capoluoghi regionali che hanno già ratificato il provvedimento ci sono, nel Lazio e del Centro Italia: Fiumicino, Civitavecchia, Guidonia Montecelio, Tivoli, Pomezia, Anzio, Nettuno, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti, Pescara, L'Aquila, Terni e Ancona. In Campania e Sud: Pozzuoli, Giugliano, Torre del Greco, Caserta, Salerno, Avellino, Taranto, Lecce, Foggia, Andria, Barletta, Lamezia Terme e Reggio Calabria. In Sicilia e Sardegna: Marsala, Gela, Siracusa, Ragusa, Messina, Sassari e Olbia.