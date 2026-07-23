Tari, sconti in caso di disservizi nella raccolta rifiuti: cosa sapere

Uno dei principali punti di riferimento è rappresentato dalla sentenza n. 19767 del 22 settembre 2020 della Corte di Cassazione, pronunciata in una controversia che coinvolgeva un'impresa del Comune di Nola. I giudici hanno ribadito che la Tari resta dovuta anche se il contribuente non utilizza concretamente il servizio di raccolta, salvo i casi in cui l'amministrazione abbia autorizzato modalità alternative di smaltimento. La Corte ha però precisato che, quando il servizio non viene garantito in modo regolare o risulta talmente carente da impedirne un'effettiva fruizione, il contribuente può beneficiare della riduzione prevista dalla legge. Nella stessa decisione è stato richiamato anche un precedente del 2005 (sentenza n. 21508), secondo cui non sarebbe compatibile con il sistema tributario subordinare il pagamento della tassa a una verifica puntuale della qualità del servizio caso per caso. La sentenza evidenzia inoltre come il legislatore distingua tra riduzioni obbligatorie, previste direttamente dalla normativa, e agevolazioni facoltative, applicabili soltanto se inserite nel regolamento del singolo Comune. Per determinare la misura dello sconto assume particolare rilievo anche la distanza dell'immobile dal punto di raccolta più vicino.

Per approfondire: Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe: i Comuni che hanno aderito