Inps, assegno inclusione: dall’1 agosto al via le domande di rinnovo

La richiesta di rinnovo può essere inoltrata sia dallo stesso richiedente della precedente domanda conclusa, sia da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare. Le procedure, però, cambiano a seconda che la composizione della famiglia sia rimasta invariata oppure no. Per le famiglie che non hanno subito variazioni (ad eccezione di nascite o decessi), la procedura è semplificata. Non serve effettuare una nuova iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) né sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD). Resta l’obbligo di presentarsi ai Servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, pena la sospensione del beneficio. Invece nei casi di variazione della composizione del nucleo familiare, per l’uscita di uno o più componenti, bisogna effettuare una nuova iscrizione al SIISL e sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale.