Assegno inclusione, l'Inps attiva nuova verifica condizioni svantaggio

L’assegno di inclusione, si legge sul sito dell’Inps, è “una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”. Ha preso il posto a inizio 2024 del reddito di cittadinanza. Consiste in “un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.

