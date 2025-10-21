Carta “Dedicata a te”, cosa si può comprare con la social card

La carta "Dedicata a te" si può utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari per acquistare generi di prima necessità. Ecco quali sono consentiti: latte, carne pesce, uova, di tutti i tipi, anche il pescato fresco e i derivati del latte; pasta e panetteria (sia ordinaria che fine) - compresi prodotti di pasticceria, biscotteria, ma anche paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais, qualsiasi altri cereali e tutte le farine derivanti; frutta, legumi, ortaggi - sia freschi che lavorati, quindi anche pomodori pelati e in conserve, semi e frutti oleosi; bevande e olio - acque minerali, aceto di vino, caffè, tè e camomilla. Tra gli olii anche quello d'oliva e di semi; altri prodotti - come ad esempio alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso il latte di formula), lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao in polvere e cioccolato; ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati; prodotti Dop e Igp.