Carta “Dedicata a te”, cosa si può comprare con la social card

Introduzione
Dopo una lunga attesa è in arrivo la carta “Dedicata a te” 2025, il contributo da 500 euro per la spesa rivolto alle famiglie in difficoltà economica. Entro il 9 ottobre le amministrazioni comunali dovevano consolidare le liste dei beneficiari stilate dall’Inps. In questi giorni, sui siti web di diversi Comuni stanno iniziando a essere ufficializzati gli assegnatari delle carte. Entro fine mese le famiglie potranno utilizzare il beneficio. Ma cosa possono acquistare?
Quello che devi sapere
Che cos’è la carta “Dedicata a te”?
Introdotta per la prima volta dal governo Meloni con la Legge di bilancio 2023, la carta “Dedicata a te” è un sostegno economico erogato dai Comuni sotto forma di prepagata. Per il 2025, la dotazione del Fondo Alimentare è stata incrementata di 500 milioni di euro.
Per approfondire: Carta "Dedicata a te", quali saranno le città con più beneficiari
A chi spetta
Il beneficio è destinato alle famiglie con Isee non superiore a 15mila euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. La misura è riservata a cittadini residenti in Italia, in possesso dei seguenti requisiti al 12 agosto 2025:
- iscrizione di tutti i componenti del nucleo all'Anagrafe della popolazione residente;
- certificazione ISEE ordinario valido con indicatore non superiore a 15.000 euro annui.
Per approfondire: Manovra 2026, carta acquisti “Dedicata a te” verso il rinnovo: come funziona e requisiti
A chi non spetta
Non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono:
- Assegno di Inclusione;
- Reddito di Cittadinanza;
- Carta acquisti;
- NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità;
- Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.
Come ottenere la carta
La social card non prevede una richiesta formale da parte dell’interessato. Spetta ai Comuni inviare una comunicazione ai beneficiari con le istruzioni per il ritiro della Poste Pay presso un ufficio di Poste italiane. I tempi di distribuzione osservano tempistiche differenti a seconda del Comune. Per i possessori di una carta "Dedicata a te" già utilizzata negli anni passati l’importo viene ricaricato in automatico, previa conferma da parte dell’Inps dei requisiti necessari.
Le date per i pagamenti
Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Entro il 28 febbraio 2026 inoltre l’importo in giacenza del contributo deve essere smaltito, oltre questa data la Poste Pay verrà disattivata e non sarà più possibile effettuare pagamenti.
Quali sono i beni alimentari acquistabili
La carta "Dedicata a te" si può utilizzare in tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari per acquistare generi di prima necessità. Ecco quali sono consentiti: latte, carne pesce, uova, di tutti i tipi, anche il pescato fresco e i derivati del latte; pasta e panetteria (sia ordinaria che fine) - compresi prodotti di pasticceria, biscotteria, ma anche paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais, qualsiasi altri cereali e tutte le farine derivanti; frutta, legumi, ortaggi - sia freschi che lavorati, quindi anche pomodori pelati e in conserve, semi e frutti oleosi; bevande e olio - acque minerali, aceto di vino, caffè, tè e camomilla. Tra gli olii anche quello d'oliva e di semi; altri prodotti - come ad esempio alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso il latte di formula), lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao in polvere e cioccolato; ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati; prodotti Dop e Igp.
Cosa non si può comprare
La social card non si potrà invece usare per comprare bevande alcoliche o tabacco. A differenza delle versioni precedenti, non è possibile utilizzare la carta per compiere rifornimenti di carburante o per acquistare titoli di viaggio del trasporto pubblico.
Gli sconti
Ogni anno il Ministero dell’Agricoltura stipula convenzioni con le associazioni di categoria per individuare negozi e catene aderenti in cui i possessori della carta potranno usufruire di ulteriori sconti sulla spesa (generalmente del 15%).
Per approfondire: Carta “Dedicata a te”, in quali negozi si può fare la spesa con lo sconto del 15%
La proroga in manovra
Intanto la manovra 2026, approvata dal Cdm e ora in attesa del vaglio del Parlamento, ha confermato il rifinanziamento della carta “Dedicata a te” con 500 milioni per ciascuno dei prossimi due anni (2026 e 2027).
Per approfondire: Manovra 2026, tutte le misure per le famiglie: potenziati congedo parentale e bonus mamme