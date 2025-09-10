Carta Dedicata a te, da oggi Inps attiva social card: a chi spettano

Carta “Dedicata a te”, da oggi via all’attivazione delle social card Inps: a chi spettanoEconomia
Introduzione
L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha annunciato l’apertura dalle ore 14 di oggi, 10 settembre, del servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l'erogazione del contributo denominato "Carta Dedicata a te" per il 2025 nell'applicativo web dedicato ai Comuni. In un messaggio l'istituto ricorda che i Comuni possono accedere all'applicativo tramite il sito istituzionale Inps, nell'Area tematica "Accesso ai servizi l'Inps e i Comuni". Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
I beneficiari e gli esclusi
Per fruire della misura non è richiesta alcuna domanda da parte dei cittadini. I beneficiari sono individuati automaticamente tra i nuclei familiari residenti in Italia e in possesso di un Isee ordinario in corso di validità non superiore a 15 mila euro. Restano esclusi i nuclei che percepiscono altre misure di inclusione o sostegno al reddito (Assegno di inclusione, Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti, ecc.) di carattere nazionale, regionale o comunale, nonché prestazioni di disoccupazione o integrazione salariale.
Le cifre
Il contributo è pari a 500 euro l'anno per nucleo familiare, erogato tramite carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile, messa a disposizione da Poste Italiane S.p.A. attraverso Postepay, ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sono previste complessivamente 1.157.179 carte, consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme caricate dovranno essere interamente spese entro il 28 febbraio 2026.
Come accedere
Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio "Carta dedicata a te". Una volta effettuato l'accesso all'applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento
Liste dei beneficiari
L'Inps ricorda che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 di giovedì 9 ottobre, data di chiusura definitiva dell'applicativo web. "Come per le precedenti annualità della "Carta dedicata a te", si legge nel messaggio, i responsabili delle Strutture territoriali dell'Inps avranno cura di dare massima priorità alle richieste di abilitazione presentate dai Comuni per l'accesso all'applicativo web, fornendo il supporto tecnico necessario per consentire agli operatori comunali il completamento delle attività nei tempi previsti"
Fondi aumentati
Per il 2025, la dotazione del Fondo Alimentare è stata incrementata di 500 milioni di euro, con destinazione specifica all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, escludendo qualsiasi bevanda alcolica. Gli esercizi commerciali convenzionati garantiranno inoltre scontistiche aggiuntive ai possessori della carta
Chi non può riceverla
Va precisato che la Carta "Dedicata a te" non sarà concessa ai nuclei familiari titolari di:
- Reddito di Cittadinanza;
- Assegno di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà;
- Carta acquisti per over 65enni e genitori con bambini di età inferiore a 3 anni;
- NASPI o DIS-COLL (indennità di disoccupazione);
- Indennità di mobilità;
- Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;
- Cassa integrazione guadagni-CIG;
Qualsiasi altra differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato
Quali sono i beni alimentari acquistabili
La carta "Dedicata a te" si può utilizzare per l’acquisto dei seguenti beni alimentari: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; pescato fresco, tonno e carne in scatola, latte e suoi derivati, uova, oli d’oliva e di semi, prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria, pizza e prodotti da forno surgelati, paste alimentari; riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; farine di cereali; ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; pomodori pelati e conserve di pomodori; legumi, semi e frutti oleosi; frutta di qualunque tipologia; alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); lieviti naturali, miele naturale, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla, prodotti Dop e Igp
Le città con più card
Come nel 2024, la città con il maggior numero di carte è Napoli: ne saranno attivate quasi 28mila, 27.990. Poco dopo c'è Roma, con mille card in meno (26.997). Al terzo posto Palermo, che ne avrà assegnate circa 18mila, 17.867. Milano è quarta, con 13.455. Questo è l’elenco delle 15 città con più Carte "Dedicate a te" in Italia:
- Napoli, 27.990;
- Roma, 26.997;
- Palermo, 17.867;
- Milano, 13.455;
- Catania, 10.385;
- Torino, 8.350;
- Giugliano in Campania, 6.073;
- Genova, 5.517;
- Messina, 5.516;
- Taranto, 4.686;
- Reggio Calabria, 4.431;
- Andria, 4.288;
- Foggia, 4.020;
- Barletta, 3.919;
- Bologna, 3.826
