Carta “Dedicata a te”, i negozi che applicano lo sconto del 15%

Introduzione
Il 10 settembre l’Inps ha aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l'erogazione per il 2025 del contributo da 500 euro per le famiglie in difficoltà economica nell'applicativo web dedicato ai Comuni. Le amministrazioni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, queste liste entro le ore 14 di giovedì 9 ottobre. Si stima che entro metà ottobre le social card saranno attivate
Quello che devi sapere
Le convenzioni
Ogni anno il Ministero dell’Agricoltura procede a stipulare convenzioni con le associazioni di categoria per individuare negozi e catene aderenti in cui i possessori della carta potranno usufruire di sconti sulla spesa. Secondo quanto riporta Il Messaggero, nell’elenco iniziale sono già entrate per il 2025 Coop, Conad ed esercizi affiliati a Federdistribuzione
Per approfondire: Bonus 2025, i contributi in arrivo a settembre: dalla Carta acquisti alle auto elettriche
L’elenco degli esercizi in cui avere lo sconto
Come ricorda il Masaf nel sito con le FAQ, aggiornato però alle convenzioni del 2024, “la carta potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi che vendono generi alimentari, carburanti e abbonamenti per il trasporto locale”. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposite convenzioni, “ha provveduto a stipulare accordi con tutti gli esercizi aderenti, appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata, per l'applicazione di uno sconto del 15% in favore dei possessori delle carte
A breve tutta la lista
La Carta consentirà di usufruire dei benefici del Decreto interministeriale “Fondo Alimentare 2025”. La dotazione è stata incrementata di 500 milioni di euro, con destinazione specifica all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, escludendo qualsiasi bevanda alcolica. Con un avviso, in scadenza il 23 settembre, il Masaf completerà l’elenco delle disponibilità di esercizi commerciali e Associazioni di commercio che applicheranno gli sconti dedicati ai possessori della social card
I beneficiari e gli esclusi
Per fruire della misura non è richiesta alcuna domanda da parte dei cittadini. I beneficiari sono individuati automaticamente tra i nuclei familiari residenti in Italia e in possesso di un Isee ordinario in corso di validità non superiore a 15 mila euro (alla data del 12 agosto 2025). Restano esclusi i nuclei che percepiscono altre misure di inclusione o sostegno al reddito (Assegno di inclusione, Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti, ecc.) di carattere nazionale, regionale o comunale, nonché prestazioni di disoccupazione o integrazione salariale (NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno per disoccupazione)
I beni alimentari acquistabili
La carta "Dedicata a te" si può utilizzare per l’acquisto dei seguenti beni alimentari: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; pescato fresco, tonno e carne in scatola, latte e suoi derivati, uova, oli d’oliva e di semi, prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria, pizza e prodotti da forno surgelati, paste alimentari; riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; farine di cereali; ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; pomodori pelati e conserve di pomodori; legumi, semi e frutti oleosi; frutta di qualunque tipologia; alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); lieviti naturali, miele naturale, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla, prodotti Dop e Igp
Le città con più beneficiari
Alcuni giorni fa il ministero dell’Agricoltura ha diffuso l’elenco con la ripartizione città per città delle card attive nel 2025. Sono in totale 1.157.179. Il contributo assegnato a ogni città è calcolato in base al numero dei residenti dei singoli comuni e la relativa incidenza sulla popolazione nazionale. Ma anche al reddito pro-capite. Come nel 2024, la città con il maggior numero di carte è Napoli: ne saranno attivate quasi 28mila, 27.990. Poco dopo c'è Roma, con mille card in meno (26.997). Al terzo posto Palermo, che ne avrà assegnate circa 18mila, 17.867. Milano è quarta, con 13.455. Delle prime 15 città, 10 sono al Sud
Per approfondire: Carta "Dedicata a te", quali saranno le città con più beneficiari
Come funziona
Il contributo di 500 euro viene erogato attraverso carte elettroniche prepagate Postepay fornite da Poste Italiane. Le carte vengono consegnate presso gli uffici postali abilitati. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme caricate dovranno essere interamente spese entro il 28 febbraio 2026
Per approfondire: Carta "Dedicata a te", arrivo a ottobre: tempistiche e regole