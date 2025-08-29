Il bonus, che lo scorso anno ha raggiunto circa 1,3 milioni di beneficiari, è pensato, come detto, per l’acquisto di beni alimentari. Tra questi spiccano carni, pesce fresco, latte, formaggi, uova, pane, pasta, ortaggi, frutta, legumi, cereali e farine, oltre a miele, cioccolato, cacao, tè, caffè, zuccheri e cibo surgelato. Tra invio e ricariche, la carta sarà attiva non prima di inizio ottobre. Rimane l’obbligo di effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre, pena la perdita del beneficio. Entro il 28 febbraio 2026 poi andrà utilizzato l’intero importo: le giacenze torneranno nelle casse dello Stato.