Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rinnovo assegno di inclusione, nessuna sospensione dopo i 18 mesi: le novità Inps

Economia

"Viene eliminata - si legge in una nota - la previsione relativa al periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione della misura e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi"

ascolta articolo

Nessuna sospensione dell'Assegno di inclusione dopo i primi 18 mesi di erogazione ma riduzione del 50% della prima mensilità dopo il rinnovo del beneficio: lo chiarisce l'Inps con un messaggio con il quale dà le istruzioni sulle nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio. 

Riduzione del 50% della prima mensilità dopo rinnovo

"Viene eliminata - si legge - la previsione relativa al periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione della misura e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi. Viene, inoltre, estesa l'applicabilità della disciplina del contributo straordinario alle domande dell'ADI per le quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio sia ricaduto nel mese di novembre 2025". Aumenta inoltre l'autorizzazione di spesa. 

Approfondimento

Isee, scadenza Dichiarazione Sostitutiva Unica e soglie Assegno unico

Economia: Ultime notizie

Bonus voli Sicilia in scadenza, a chi spetta e come richiederlo

Economia

Mancano pochi giorni alla scadenza del Bonus voli della regione Sicilia, pensato per favorire una...

AEREOPORTO DI LINATE - SCIOPERO DEI LAVORATORI ALITALIA - VOLI CANCELLATI - AEREO ALITALIA (MILANO - 2015-07-24, DAVIDE SALERNO) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Dazi Usa, chi ha tratto vantaggio dalla sentenza della Corte Suprema?

Economia

La Corte Suprema americana ha dichiarato illegali alcune delle tariffe decise dal presidente...

8 foto

Assicurazione auto, prezzi Rca: le Province più care. Classifica

Economia

Prosegue la corsa delle tariffe Rc Auto. Come rileva l'associazione per i consumatori...

Italia, Germania, Francia, Polonia e Uk sviluppano droni a basso costo

Economia

Dopo il vertice dei ministri della Difesa dei Paesi E5, che si è svolto a Cracovia il 20...

Bonus tende da sole 2026, requisiti e come fare domanda

Economia

Per l’anno in corso c’è la detrazione fiscale Irpef del 50% - o del 36%, a seconda dei casi- per...

Economia: I più letti