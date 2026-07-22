Si stanno moltiplicando i casi di miliardari russi che trasferiscono parte dei propri patrimoni all’estero. Secondo un'analisi di Bloomberg, questo fenomeno ha avuto inizio dopo una serie di sequestri di beni e le crescenti pressioni delle autorità, che fanno immaginare imminenti confische. Temendo di perdere in patria i propri capitali, chi può li sposta altrove. La tendenza si è notevolmente accelerata nell'ultimo anno e ha acquisito ulteriore slancio negli ultimi mesi. L'agenzia riferisce che gli individui facoltosi stanno muovendo i capitali con strumenti come criptovalute, oro, immobili all'estero e fondi di investimento privati, in particolare nei Paesi del Golfo. Tra le mete preferite per i trasferimenti ci sono Cipro, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Arabia Saudita, mentre altri stanno investendo in progetti in tutta l’Africa.